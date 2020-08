Lacalle Pou destaca el papel de los jóvenes en la contención de la COVID-19

En la imagen el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/ Federico Anfitti /Archivo

Montevideo, 12 ago (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, destacó este miércoles el papel que han tenido los jóvenes del país en la contención de la COVID-19 y, fundamentalmente, el rol de los científicos menores de 30 años que están "en la punta del conocimiento".

Así lo expresó el mandatario uruguayo durante su participación en el Día Internacional de la Juventud que se llevó a cabo este miércoles en la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Udelar) y a la que también asistieron personalidades jóvenes como la atleta olímpica María Pía Fernández.

"Me llamó la atención chiquilines (jóvenes) de 24 o 30 años que están en la punta de conocimiento, rompiendo los límites. El país cuando todo esto termine va a tener que hacer un reconocimiento a los científicos y sobre todo a los que no salen en la tele pero son los que estuvieron metiendo horas con un amor propio que uno se siente orgulloso, tuvieron mucho que ver en este proceso", enfatizó Lacalle Pou.

El presidente opinó además que la juventud de ahora "está mucho mejor" que antes aunque con el desafío de evitar que exista una brecha entre quienes acceden al conocimiento y aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo.

Asimismo, destacó la actitud que tuvieron las generaciones más jóvenes para resguardarse, pese a que no había cuarentena obligatoria, en los momentos más duros de la llegada de la pandemia a Uruguay.

"Me llama gratamente la atención. No fueron los veteranos que se cuidaron solos porque están en el grupo de riesgo y más pendientes por tener más probabilidades de tener el virus. La barra joven cuidó", enfatizó.

El mandatario también alertó, tanto a los jóvenes como a los más adultos, que este 24 de agosto, que como cada año se celebraría la "Noche de la Nostalgia" -celebración en la que salen más uruguayos a boliches y fiestas privadas-, que en esta oportunidad se queden en sus casas.

En el evento también estuvo presente el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, quien señaló la propuesta de presupuesto quinquenal que la Universidad le hizo al Gobierno (del 49 %) y que confía en que las autoridades entiendan que hay que "seguir apostando a desarrollar la educación superior en todo el territorio nacional".

El rector subrayó que en este momento de crisis sanitaria es cuando la sociedad valora más el conocimiento avanzado y el buen trabajo de los científicos uruguayos.

"En economía de educación pública no se puede hablar de grande o chico, se puede hablar de tamaño relativo en función de los objetivos y de la población que ella tiene. La Universidad de la República representa el 80 % de la matricula universitaria del país, aproximadamente el 80 % de la investigación", concluyó Arim.