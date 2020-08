La propagación del covid no es una cuestión de moral: Faye Flam

(Bloomberg) -- Hay algunas cosas raras en los datos de coronavirus. Es curioso que los casos cayeran tan rápido y se hayan mantenido bastante bajos en los epicentros de primavera: Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. ¿Y por qué los casos se mantuvieron tan bajos en Idaho y Hawái hasta hace poco?

La narrativa principal es que se trata de un buen comportamiento cuando los casos desaparecen: usar la máscara y renunciar a nuestras vidas sociales por el bien común. Y a la inversa, el mal comportamiento debe ser lo que los hace subir. Hablamos de ciertas regiones que tienen el virus “bajo control”, como si la caída de casos fuera puramente una cuestión de fuerza de voluntad. Una especie de razonamiento moral está reemplazando la evidencia.

Pero ¿por qué, entonces, los casos se han desplomado en Suecia, donde el uso de tapabocas es una rareza?

Este es el momento de usar métodos científicos para comprender lo que está sucediendo. La pandemia ha durado lo suficiente como para revelar patrones en la forma en que se propaga. Si todo se trata de comportamiento, esa es una hipótesis comprobable. Si, como algunos especulan, las caídas dramáticas en algunos lugares tienen algo que ver con el aumento de la inmunidad en la población, también podemos convertir eso en una hipótesis comprobable.

“El problema con los datos es que uno puede manipularlos para mostrar lo que quiera si tiene segundas intenciones”, dice YouYang Gu, un científico de datos independiente. La recolección es fácil; la predicción es mucho más difícil, y Gu está recibiendo atención por el hecho de que los modelos que ha estado creando desde abril realmente pronostican lo que sucedió con la propagación de la enfermedad en EE.UU.

Recientemente recurrió a Twitter para instar a los funcionarios de salud pública a aplicar el pensamiento científico. Señaló los datos sobre Louisiana, donde los casos aumentaban a principios de verano y parecían estabilizarse después de que varios condados emitieran mandatos de tapabocas.

Pero desglosar los datos por condado, dice, revela una historia diferente. Los mandatos de tapabocas variaron en su tiempo, pero los lugares que los implementaron tarde no vieron más casos o muertes que los que lo hicieron antes. “No creo que actualmente haya suficiente evidencia para apoyar el hecho de que las intervenciones políticas recientes (mandatos de tapabocas, cierres de bares) fueron los principales impulsores de la reciente disminución de casos”, escribió.

Eso no quiere decir que el comportamiento individual no importe mucho, y la cancelación de grandes reuniones y otros posibles eventos de superdifusión es más importante que nunca, pero puede haber más factores de los que sabemos que conducen al panorama general.

Unos pocos científicos están examinando la posibilidad de que áreas previamente golpeadas ahora se vean afectadas por una acumulación de inmunidad, incluso si esto va en contra de la comprensión generalizada de que la enfermedad tiene que atravesar al menos al 60% de la población para lograr la llamada inmunidad colectiva. Hasta ahora, las pruebas de anticuerpos muestran que solo entre 10% y 20% de la población de EE.UU. ha tenido la enfermedad.

El término inmunidad colectiva es un poco vago en este contexto. Fue creado para caracterizar el impacto de la inmunización. Se refiere al porcentaje de la población que debe inmunizarse para que un patógeno desaparezca, una cantidad que depende de la naturaleza del virus, la eficacia de la vacuna y el comportamiento de los huéspedes. Si la inmunidad natural está comenzando a ayudar en algunos lugares, eso sugiere que la inmunidad colectiva es un objetivo razonable y digno de un programa de inmunización.

Pero los científicos tienen poca experiencia en la aplicación de la inmunidad colectiva a una infección natural, y la comprensión que tienen está cambiando. Los científicos han comenzado a investigar la posibilidad de que haya otro factor crítico aquí: la heterogeneidad en la forma en que los humanos interactúan y nuestra susceptibilidad biológica inherente a esta enfermedad.

En un artículo publicado en junio en Science, el matemático de la Universidad de Estocolmo Tom Britton y sus colegas calcularon que la inmunidad de rebaño podría alcanzarse después de que solo el 43% de una población muy heterogénea se infectara. Las personas se mezclan de manera desigual, lo que podría conducir a pequeños focos de inmunidad que ralentizarían la propagación del virus mucho antes de que el mundo logre la inmunidad colectiva.

También podemos ser heterogéneos en nuestra biología. Un artículo reciente en Science sugiere que muchas personas que nunca han sido infectadas con SARS-CoV-2 portan un tipo de célula inmune, llamada célula T, que reconoce este nuevo virus y puede mitigar parcialmente una infección. Estas células pueden quedar como resultado de infecciones con virus relacionados, los coronavirus que causan el resfriado común.

Si bien los científicos que escribieron el artículo advierten que no implica que las personas con células T preexistentes no puedan infectarse, dejan abierta la posibilidad de que pueda explicar parte de la gran variabilidad en los síntomas.

Cualquiera que sea la fuente de esta heterogeneidad, sabemos que existe. La mayoría de las personas en el crucero contaminado Diamond Princess no se infectaron, mientras que otras contrajeron infecciones asintomáticas y otras enfermaron gravemente.

Esas diferencias pueden informar los modelos de enfermedades, dice la profesora de estadísticas Gabriela Gomes de la Universidad de Strathclyde en Escocia. “Lo que vemos es que las infecciones no ocurren al azar, sino que las personas que son más susceptibles a la infección se exponen primero”, dice, dejando atrás un grupo de personas cada vez menos susceptibles.

Hasta ahora, sus predicciones sobre la propagación en el Reino Unido, Bélgica, España y Portugal se han alineado bien con la realidad. Sus modelos mostraron segundos picos pequeños y poco profundos que se concentrarían lejos de los lugares donde la pandemia fue más desenfrenada la primavera pasada. Por ejemplo, en España, el primer brote fue en Madrid, y ahora está ocurriendo un brote más pequeño en Cataluña.

Ella dice que sus modelos siguen prediciendo disminuciones después de que la infección alcanzó entre 10% y 35% de la población. Eso no significa que el virus haya desaparecido, solo que, según sus modelos, no volverá a explotar en esos mismos lugares. Los modelos de Gu tampoco predicen grandes segundas olas en la ciudad de Nueva York o Estocolmo, pero dejan abierta la posibilidad de nuevos brotes en áreas relativamente no afectadas, justo cuando Hawái ahora está luchando contra los brotes y Nueva Zelanda ha impuesto un nuevo y corto cierre.

Dice que no esperaba enfrentarse a la resistencia a sus modelos en la comunidad científica. Si bien está comenzando a llamar la atención en los medios, dice que los editores de revistas le dijeron que sus ideas de modelado, en preimpresión, planteaban el peligro de hacer que las personas se sintieran con derecho a relajar su vigilancia. Tal vez lo contrario sea cierto, sugiere. Tal vez censurar todas las opiniones, excepto las más pesimistas, podría desalentar la acción al hacer que el problema parezca interminable.

La controversia refleja una que tuvo lugar hace unos años, cuando el reconocido investigador del cáncer Bert Vogelstein se atrevió a sugerir que la naturaleza misma del cáncer tenía un elemento aleatorio y, por lo tanto, algunas personas que hacían todo bien tendrían cáncer por mala suerte. Fue ridiculizado por el punto de vista, no porque fuera falso, sino porque se consideraba una invitación peligrosa para que las personas se portaran mal.

La salud pública en Estados Unidos tiende a moralizar contra las indulgencias. Nos dijeron que la obesidad era causada por la indulgencia a alimentos ricos en grasa, a pesar de que la evidencia apuntaba a otra parte, y tomó años reconocer que la adicción a los opiáceos es una enfermedad y no un pecado. Esa actitud puede estar arraigada en la cultura, pero no debe interferir en la búsqueda de la verdad.

Nota Original:Covid Spread Can’t Be Explained by Who’s Being “Bad”: Faye Flam

©2020 Bloomberg L.P.