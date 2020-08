La pandemia siembra de desvelos el viaje del cine latinoamericano a la Mostra

El presidente del Festival de Venecia, Roberto Cicutto. EFE/EPA/ANDREA MEROLA/Archivo

Roma, 13 ago (EFE).- La pandemia y las restricciones a los viajes suponen un quebradero de cabeza para los directores y actores de todo el mundo que peregrinarán este año a la Mostra veneciana, un desvelo del que tampoco se salva el cine latinoamericano.

Venecia no ha tirado la toalla y ha mantenido la celebración de su certamen a partir del 2 de septiembre, pero desde que se anunciara su programa surgió la pregunta de cómo sería el primer gran festival en tiempos de pandemia y qué cineastas y actores podrían asistir.

Italia permite sin restricciones el acceso a los ciudadanos de la Unión Europea y de su espacio de libre circulación y a una decena de estados exteriores entre los que solo consta uno latinoamericano, Uruguay. El resto deberían cumplir una cuarentena de dos semanas.

No obstante, se han estipulado excepciones para permitir el acceso a personas llegadas de países extranjeros, como una "comprobada exigencia laboral" u otras urgencias.

UN VIAJE NUBLADO POR LAS RESTRICCIONES

El pasado 9 de julio Italia prohibió además la entrada a aquellas personas que en los últimos catorce días hayan estado en algunos países considerados "de riesgo", entre estos Brasil, Panamá, República Dominicana o Chile. Y desde ayer se suma también Colombia.

Las películas por supuesto tendrán su estreno en Venecia pero en algunos casos podrían no contar con todo el plantel de intérpretes.

Es el caso de "Tengo miedo torero", dirigida por el chileno Rodrigo Sepúlveda y que competirá en las "Jornadas de los Autores", sección autónoma y paralela del certamen.

Su protagonista, Alfredo Castro, no esconde su pesimismo: "Ir a Venecia está en discusión en estos momentos, está siendo muy difícil la salida de Chile y tengo la impresión de que no vamos a ir finalmente", reconoce en declaraciones a Efe.

"Es una lástima porque yo estuve cuatro veces ya en el festival, tenía ilusiones enormes de estar de nuevo ahí", sostiene el actor.

Más fácil lo tendrá su compañero de reparto, el mexicano Leonardo Ortizgris, quien -a priori, siempre que no cambien las reglas- no tendrá problemas en llegar al Lido al residir en estos momentos en España, es decir, ya dentro de territorio europeo, indica.

Conscientes de estas limitaciones, los organizadores de la Mostra han diseñado una edición, la septuagésimo séptima, mucho más reducida de lo habitual y han constatado la espantada total de las estrellas de Hollywood que cada año pasan por su alfombra roja.

En la mítica ciudad de los canales se espera también al mexicano Michel Franco, único latinoamericano en la competición por el "León de Oro" con su "Nuevo orden".

UN PERMISO ESPECIAL PARA LLEGAR A VENECIA

La realizadora mexicana Yulene Olaizola compite con "Selva trágica" en "Horizontes", la segunda sección y dedicada a las vanguardias. A tres semanas de que comience el certamen aún no tiene billete de avión pero se muestra esperanzada.

Y es que, según apunta, la Mostra está arrimando el hombro para facilitar la entrada de los autores en Italia con un permiso especial de trabajo, razón por la que se permite el acceso.

"Nos están ayudando con todos los trámites y procesos necesarios para que se extienda un permiso especial para los viajeros que tienen un compromiso de trabajo y nos puedan dar acceso sin tener que pasar por todos esos problemas", explica por videoconferencia.

Más complicado lo tiene sin embargo su protagonista, la beliceña Indira Andrewin, quien para llegar a Europa necesita además visado y la burocracia y trámites oficiales ahora llevan más tiempo en México por la bajada del ritmo en los consulados, reconoce.

En la sección de cortometrajes de "Horizontes" la única cinta en español será "Entre tú y Milagros" de la realizadora colombiana Mariana Saffon. Su intención es la de poner rumbo a Venecia pero aún está "viendo cuál es el mejor camino para llegar", explica.

El mexicano Jorge Cuchí competirá en la "Semana de la Crítica", sección autónoma, con su "50 o 2 ballenas se encuentran en la playa". La idea es ir acompañado de una "pequeña comitiva" pero todavía no ha recibido el permiso, indican desde su productora.

Por el contrario tendrán vía libre las producciones llegadas de España, pues pertenece a la Unión Europea, como "The human voice" de Pedro Almodóvar o la serie "30 monedas" de Álex de la Iglesia.

No obstante todas estas medidas pueden cambiar en cualquier momento, insisten desde el Ministerio. Basta pensar que desde hoy las regiones italianas tienen permiso del Gobierno para hacer pruebas a todos los llegados de sus vacaciones en España.

Gonzalo Sánchez