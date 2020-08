"Imposible" reeditar la 'Final 8' en próximas Champions, dice Ceferin a AFP

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin estimó "imposible" que se reedite en el futuro un torneo final en terreno neutral ('Final 8') para concluir la Liga de Campeones, aunque el formato en Lisboa sea "interesante", dijo este jueves en una entrevista a la AFP.

"Este torneo podría ser interesante en el futuro pero no creo que podamos hacerlo porque el calendario es demasiado denso y debemos tener en mente las ligas nacionales", explica el esloveno en la capital portuguesa, un día después de la apertura de la 'Final 8' de esta Champions, que se ideó como solución alternativa tras el parón de competiciones en marzo por el nuevo coronavirus.

"El calendario está demasiado lleno", añade. "No sé cuándo insertar un torneo de una semana o de dos, en mayo. Creo que es imposible", subrayó.

La UEFA cierra su Champions League 2019-2020 con partidos a eliminación directa y en terreno neutral desde los cuartos de final, con la final programada para el 23 de agosto en el estadio da Luz de Lisboa.

Ceferin ni siquiera piensa en repetir este formato en la campaña 2020-2021, que también está amenazada por la pandemia del COVID-19.

"Soy optimista por naturaleza y creo que las cosas irán mejor el próximo año, que podremos recuperar el fútbol normal, el viejo fútbol con espectadores (...) Nos adaptaremos pero estoy seguro de que el mundo no puede detenerse para siempre por este virus (...) Así que no, no tenemos un plan para hacer la misma competición el próximo año", explicó a la AFP, prometiendo que en septiembre se comenzará a "hablar del futuro del fútbol europeo".

