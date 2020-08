"Han sido días difíciles", admite Sergio Pérez tras superar el coronavirus

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) dio negativo en el test del nuevo coronavirus y fue autorizado a participar en el Gran Premio de España de Fórmula 1, de viernes a domingo, anunció su equipo este jueves en Twitter.

"Han sido días difíciles", afirmó por su parte 'Checo' Pérez, que ha permanecido en cuarentena en un apartamento en Milton Keynes, cerca del circuito inglés de Silverstone.

"He tenido mucha fortuna por no haber tenido grandes síntomas, fuera de algunos dolores de cabeza. También he estado muy cansado durante unos días, pero es algo que te pasa cuando estás en aislamiento", señaló, sin ocultar que está feliz por "deshacerse del coronavirus finalmente".

Su equipo había anunciado el negativo de Pérez unas horas antes.

"Nos complace anunciarles que el test COVID-19 de @SChecoPerez dio negativo. La FIA (Federación Internacional del Automóvil) confirmó que Checo puede volver a estar en el paddock de la F1 y que participará en la carrera con el equipo este fin de semana", escribió Racing Point.

Luego de dar positivo antes del Gran Premio de Gran Bretaña el 2 de agosto, Pérez se había perdido esta carrera y la siguiente, el GP 70º Aniversario de la F1, en el mismo circuito de Silverstone, siendo sustituido por el alemán Nico Hülkenberg.

