Google ahora tiene en cuenta la pandemia en funciones de viaje

(Bloomberg) -- Desde la década de 1990, planificar viajes se ha hecho principalmente así: se buscan los vuelos en línea, en función de los destinos deseados, se agrega un hotel y listo.

La pandemia del covid-19 ha cambiado esta forma de proceder. Incluso para aquellos inmunes a las preocupaciones de salud pública, los vuelos son limitados, debido a los cierres fronterizos que cambian de semana a semana. Las aerolíneas están adoptando enfoques dispersos para garantizar la seguridad. Hay que investigar de manera exhaustiva los hoteles para asegurarse de que están abiertos y toman las precauciones adecuadas. Incluso planificar un viaje por tierra puede llegar a ser agotador una vez se comienza a contemplar los puntos de control y las regulaciones de cuarentena.

Ingrese a Google. El jueves, presentó un conjunto de nuevas funciones de reserva para vuelo, hotel, y herramientas de búsqueda de viajes para ayudar a desenredar las cambiantes reglas de viaje en medio de una pandemia. Al digitar Los Ángeles, por ejemplo, en cualquiera de esos motores de reserva —junto con las opciones habituales— también obtendrá datos en tiempo real sobre el número de casos de covid-19 allí, junto con la cantidad de vuelos y hoteles que han reanudado el servicio. Ningún otro proveedor de viajes importante muestra actualmente este nivel de detalle.

Algo más común entre sus competidores, pero nuevo en Google, son los filtros de alojamiento que ofrecen políticas de cancelación gratuitas, junto con otras ideas como las advertencias de viaje emitidas por el Gobierno que se habían implementado en silencio al inicio de la pandemia.

“La primera pregunta que estamos recibiendo es: ¿podemos viajar de manera segura? Y hemos tratado de abordar eso mediante la inclusión de actualizaciones de asesoramiento en las búsquedas de viajes”, dice Richard Holden, vicepresidente de gestión de productos de la división de viajes de Google. “La siguiente pregunta es ¿dónde? Y cuando decide viajar, ¿qué estará en funcionamiento?

Las respuestas dependen tanto del riesgo de exposición de una persona en el hogar como del riesgo en el destino deseado. Google cree que posee los datos necesarios para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas.

Las herramientas también son útiles para el turismo interno, especialmente para los residentes de EE.UU., cuya situación pandémica cambia de estado a estado. Como parte de las nuevas características, la búsqueda de viajes a Denver, por ejemplo, le permitirá ver fácilmente que 63% de los vuelos allí están operativos, junto con 88% de los hoteles. Al hacer clic en “casos locales” se evidencian las bajas tasas de transmisión de covid-19 de la ciudad. En Miami, que aún está en desequilibrio, 39% de los vuelos están en servicio y 65% de los hoteles están abiertos para negocios.

Holden dice que los porcentajes más bajos de reapertura de hoteles o reanudación de vuelos indican que la industria de viajes, desde hoteleros hasta ejecutivos de aerolíneas, sigue avanzando con cautela en ese mercado. Los porcentajes más altos podrían ser una señal de que un destino tiene mayor avance en términos de reapertura.

Algunas cosas básicas aún requieren desarrollo. Los enlaces de Google a las advertencias de viajes son a nivel nacional en lugar de específicamente por estado, lo que significa que la utilidad de la información depende del país que esté buscando y puede variar ampliamente. Los viajeros igual deben buscar pruebas locales y requisitos de cuarentena.

Además, aunque conocer el porcentaje de hoteles operativos ayuda, no distingue cuál de las opciones disponibles está mejor equipada para una estadía segura.

Ese podría ser el siguiente paso. “Hemos pensado en agregar listas de verificación de servicios que cumplan con los protocolos de seguridad covid-19”, dice Holden. “Los hoteles están muy interesados en compartir esa información y estamos ansiosos por hacerlo”.

Holden no es tan pesimista ante la industria de viajes como Brian Chesky, de Airbnb, quien cree que el sector ha cambiado permanentemente. Pero a mediano y largo plazo, dice que la pandemia obligará a los viajeros a plantearse diferentes preguntas antes de partir.

