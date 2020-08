Fútbol/Champions.- Simeone: "La sensación es de amargura, pero sé que dieron todo"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó una "sensación de amargura" después de despedir la temporada este jueves con la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el RB Leipzig, una competición que "gusta tanto" a los rojiblancos.



"Fueron mejores, tuvieron más intensidad, más velocidad. En el segundo tiempo con la entrada de Joao encontramos algunos ratos mejores. Con el penalti parecía que el partido se encaminaba a un alargue donde nos daba más opciones. Estuvieron más activos, ganaron en faltas, en posesión y dimos lo mejor que teníamos", dijo.



El técnico rojiblanco reconoció en rueda de prensa tras el duelo en el Estadio José Alvalade de Lisboa que el conjunto alemán fue mejor y mereció ese 2-1 final. "No podemos no hablar de lo que se vio. Nos costó tener chispa, tener presión, ganar duelos. Cortaban la jugada enseguida muy bien para que no progresáramos. Logramos meternos en el partido en el minuto 70 y ahí ya no pasaba lo mismo. Vino el segundo gol y ya el tiempo corría en contra", afirmó.



"Fue un año muy duro, larguísimo, con mucha responsabilidad, con los 70 días parados, más la cabalgata hacia intentar volver a estar en Champions, donde se hizo un gran trabajo. Para volver a detener esta frecuencia de trabajo y volver a empezar dando el máximo para poder avanzar en esta competición que tanto nos gusta. Amargura, tristeza, buscamos más, queríamos más, pero dimos todo", añadió.



El 'Cholo' apeló a "levantar la cabeza" y preparar una nueva temporada que auguró muy dura, con cada vez menos diferencias entre equipos. "El dolor es después de haber hecho una temporada con tanta presión y necesidad, con obligaciones y búsqueda de insertar a gente nueva. Llegamos a este partido con mucha ilusión y respeto por el rival. La sensación es de amargura, pero sé que dieron todo. Es obvio que lo pudimos hacer mejor, pero desde el trabajo y lo emocional no tengo nada que decir", terminó.