Fútbol.-Simeone: "No es importante ganar, es lo único que hay"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó que no se distraen con nada ni piensan en otra que cosa que no sea "ganar" este jueves al Leipzig en cuartos de final de la Liga de Campeones, para seguir vivos en el gran objetivo del club.



"No respondo a opiniones de colegas. Mañana vamos a jugar un partido muy importante, contra un equipo que juega muy bien, un entrenador joven que hace un trabajo fantástico, con un equipo joven también. Es un gran equipo, los números lo demuestran. Mañana intentaremos entender que no es importante ganar sino que es lo único que hay", dijo en rueda de prensa previa.



El argentino no habló de unas declaraciones de Julian Nagelsmann criticando a los atléticos, ni de nada más que jugar y ganar este jueves en el José Alvalade de Lisboa. "Estoy preocupado en preparar el partido de la mejor manera, con la ilusión de cualquier entrenador que participa en la Champions", afirmó.



El 'Cholo' no quiso salirse del guion de pensar solo en el partido ante los alemanes, y no trató las opciones de ganar el torneo ni las cuentas pendientes del club con la 'Orejona'. "No es importante ganar, es lo único que hay para poder continuar. Todo lo que pueda pasar dependerá del resultado", dijo.



"No me centro en nada que no me lleve a pensar en el partido de mañana. Lo único que nos ocupa es el partido de mañana", insistió. De la misma manera, recordar el partido de Anfield tampoco les sirve ahora mismo. "Pasaron muchos meses y todo aquel entusiasmo se paró debido a la cuarentena. Ahora vuelve a empezar la Champions y todo aquello queda lejos. Quedará para la historia, pero empieza otro nuevo camino", explicó.



Además, el 'Cholo' sí lamentó el contratiempo de los positivos por coronavirus de Vrsaljko y Corrrea. "No tener a Sime, que hizo mucho esfuerzo por su lesión, duele. Y Correa, que es todo corazón. Esperamos que podamos tenerles si nos toca avanzar. Nos tendremos que amoldar a las circunstancias", terminó.