Fútbol.-El Zaragoza perdona al Elche

El Zaragoza perdona al Elche



El conjunto maño no pudo aprovechar la expulsión de Jonathas a la media hora



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Real Zaragoza no ha sabido aprovechar este jueves su superioridad desde el minuto 30 ante el Elche CF (0-0), que se quedó con uno menos por la autoexpulsión de Jonathas, en el partido de ida de las semifinales del 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander, y la eliminatoria llegará casi intacta a La Romareda.



Los de Víctor Fernández, terceros en la temporada regular de LaLiga SmartBank y que tuvieron en el mediocentro japonés Shinji Kagawa a su mejor hombre -en ausencia de su goleador Luis Súarez por el término de su cesión con el Watford-, se toparon con la resistencia de un Elche que apenas se resintió tras la acción del brasileño.



Los planes de Pacheta saltaron pronto por los aires. Antes, el incombustible Nino había rematado alto en una acción anulada por fuera de juego en el primer aviso ilicitano, pero la autoexpulsión del delantero brasileño a la media hora trastocó todo; el árbitro le mostró la amarilla en primer lugar, pero corrigió y sacó la roja tras ver cómo le suelta una 'coz' a El Yamiq.



Ya en superioridad, los de Víctor Fernández estuvieron a punto de adelantarse en el minuto 35 en un derechazo de Kagawa que Edgar Badía repelió de puños. El guardameta barcelonés todavía tuvo que sacar una más a Burgui antes del descanso, cuando el pacense aprovechó un pase del japonés para rematar y obligar a la estirada del meta local.



Eguaras y Linares probaron a Badía en el inicio de los segundos 45 minutos, aunque la más clara llegó en el 68, en una jugada embarullada que acabó con un despeje de Verdú estrellándose en el larguero. Contra pronóstico, los de Pacheta no acusaron jugar con uno menos y el cuadro maño fue cayendo en la desesperación, y todo tendrá que resolverse en tres días.



Así, ilicitanos y zaragocistas volverán a verse las caras el domingo (22.00 horas) en La Romareda, de donde saldrá el finalista que luchará por el billete final para Primera ante Girona o Almería, que resolverán su eliminatoria en el Juegos Mediterráneos tras el 1-0 de Montilivi. El premio: acompañar a Cádiz y Huesca en LaLiga Santander.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE CF, 0 - REAL ZARAGOZA, 0.



--ALINEACIONES.



ELCHE CF: Edgar Badía; Tekio (Dani Calvo, min.83), Josema, Verdú, Juan Cruz; Iván Sánchez, Folch (Josan, min.83), Mfulu (Escriche, min.58), Pere Milla (Manuel Sánchez, min.71); Jonathas y Nino (Fidel, min.58).



REAL ZARAGOZA: Cristian Álvarez; Vigaray, Guitián, El Yamiq, Nieto; Eguaras (Álex Blanco, min.85), Zapater (Soro, min.57), Guti; Kagawa (Javi Ros, min.85), Linares (André Pereira, min.78) y Burgui.



--ÁRBITRO: Ávalos Barrera (C.Catalán). Amonestó a Josema (min.71) y a Verdú (min.93) por parte del Elche y a Kagawa (min.43) por parte del Real Zaragoza. Expulsó a Jonathas por roja directa (min.30).



--ESTADIO: Martínez Valero.