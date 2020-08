Fútbol.-El PSG resucita en tres minutos del descuento

Los parisinos, a semifinales de la Champions con dolor para el Atalanta



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El PSG remontó (1-2) al Atalanta este miércoles con un gol en el minuto 90 y otro en el 93 para avanzar a semifinales de la Liga de Campeones, dentro de la Final a ocho que se está disputando en Lisboa, cuando el equipo italiano escribía ya su historia.



Le sobró ese descuento del final al equipo de Gian Piero Gasperini, muchos minutos con la lengua fuera, muy reculados, y con Neymar y Mbappé enfrente. Las dos estrellas parisinas no dejaron de intentarlo, el francés desde el minuto 60, cuando entró en el campo de Da Luz, reservado por su recién recuperada lesión.



Marquinhos y Choupo-Moting resucitaron al PSG para evitar un nuevo fracaso europeo de los parisinos, que en semifinales jugarán contra RB Leipzig o Atlético de Madrid el martes 18 de agosto. Cruel final para un debutante y revelación de la temporada. El Atalanta se adelantó a la media hora por medio de Pasalic, pero en la segunda renunció al partido y se encomendó casi a la suerte.



En la primera parte enseñó sus virtudes el Atalanta mientras que el PSG se redujo a Neymar. En la lucha entre David y Goliat, ese duelo tan dispar de presupuestos que se venía señalando, golpeó primero el pequeño. El equipo italiano fue lo que se esperaba, mientras que el PSG, sin Mbappé ni Verratti, fue mucho menos.



El Atalanta apretó en su presión e incomodó mucho a un PSG sin ideas claras. Neymar era el único que funcionaba en los parisinos hasta el momento del remate, ahí tampoco estuvo a la altura el brasileño. El ex del Barça perdonó un mano a mano a los tres minutos. Los de Bergamo ya la habían tenido con el 'Papu' Gómez, sumando mucha gente al ataque y con el argentino asistiendo.



Así, Hateboer remató de cabeza ante Navas y sufrió el PSG, oxigenado por las carreras y el protagonismo de Neymar. El brasileño estaba con ganas y se fue de tres antes de disparar desviado. Falló en los últimos metros el '10' mientras que la insistencia y verticalidad del rival traían el 1-0 de Pasalic.



El Atalanta vivía cómodo, incluso con buenos ratos de posesión, mientras el PSG no tenía claro si presionar, si salir a la contra o si tener el balón. Neymar mandó a las nubes una más antes del descanso y en la reanudación al PSG le tocó llevar la iniciativa, mientras el rival se fue echando atrás a cada minuto.



Con los 10 tan metidos en su campo, el Atalanta renunció al ataque y a la contra, sin llegar a probar a un Sergio Rico que entró por el lesionado Navas, y aunque el PSG seguía espero, la pólvora estaba en el campo ya que a media hora del final, Thomas Tuchel se encomendó a Mbappé. El delantero francés sacó su desborde al igual que Neymar y ambos se asociaron con peligro.



Las dos figuras rompieron líneas y se plantaron en la portería rival. No acertaron en sus ocasiones, pero generaron la remontada contra el crono. A la desesperada y en el descuento llegaron los goles de Marquinhos y Choupo-Moting, servidos por la calidad de dos de los mejores jugadores del mundo y permitidos por un rival sin gasolina, lejos de sus marcas. Casi en la lona, el PSG salvó el proyecto millonario que finalmente llega a semifinales. FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATALANTA, 1 - PSG, 2. (1-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ATALANTA: Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti (Palomino, min.60); Hateboer, Freuler, de Room, Gosens (Castagne, min.82); Papu Gómez (Malinovsky, min.59), Pasalic (Muriel, min.70), Zapata (Da Riva, min.85).



PSG: Navas (Sergio Rico, min.79); Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera (Draxler, min.72), Marquinhos, Gueye (Paredes, min.72); Sarabia (Mbappé, min.60), Icardi (Choupo-Moting, min.79) y Neymar.



--GOLES:



1 - 0, min.27, Pasalic.



1 - 1, min.90, Marquinhos.



1 - 2, min.93, Choupo-Moting.



--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING). Amonestó a Djimsiti (min.37), Freuler (min.45+1), De Room (min.50), Zapata (min.53), Toloi (min.67) y Palomino (min.85) por parte del Atalanta. Y a Bernat (min.54), Herrera (min.57) y Paredes (min.75) en el PSG.



--ESTADIO: Da Luz.