Estados Unidos.- Luis Planas considera "injusto" que Estados Unidos mantenga los aranceles a España

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha rechazado el mantenimiento de los aranceles a las exportaciones de productos españoles y europeos por parte de Estados Unidos, algo que considera "injusto", ya que están relacionados con un conflicto comercial relacionado con la construcción de aviones y no con la agricultura.



"Desde el punto de vista del Gobierno, nuestra actitud es de absoluto rechazo al mantenimiento de los aranceles. Nos parece injusto que los olivareros, viticultores, bodegueros o exportadores de carnes, cítricos o conservas tengan que sufrir aranceles interpuestos en función de un conflicto por subidos públicos a la construcción de aviones", ha asegurado Planas en una entrevista a RNE, recogida por Europa Press.



El ministro cree que esta decisión tomada por la Administración de Donald Trump es "injusta" ya que no tiene nada que ver un sector con otro. "Todos comprenderán que una cosa no tiene nada que ver con la otra; es un conflicto comercial que viene de muchos años", ha añadido.



Por ello, Planas ha avanzado que, en el próximo panel cruzado que tendrá lugar a finales de agosto o principios de septiembre frente a Boeing, la Unión Europea y su Gobierno pedirá que se apliquen las mismas medidas, ya que la compañía norteamericana también recibió ayudas públicas como la europea Airbus.



En este contexto, ha defendido que "hace falta conseguir un acuerdo siempre en defensa de los derechos y la protección de los agricultores y productores", que considera que se han visto "injustamente penalizados" en sus exportaciones por los aranceles impuestos por Estados Unidos.



Por todo ello, Planas ha pedido "paciencia y perseverancia" y que se confíe en las negociaciones, con el propósito de alcanzar el objetivo del Gobierno y de Europa de que finalmente se eliminen estos aranceles.



Respecto a los daños que han provocado las tormentas de los últimos días en el país, el ministro ha cifrado en 24.000 hectáreas el territorio de campo afectado, sobre todo en Extremadura y Castilla-La Mancha.



En el conjunto del año, ya hay 360.000 hectáreas afectadas por las consecuencias del cambio climático, sobre todo en Burgos, que acumula 35.000 hectáreas, siendo al provincia más afectada por las tormentas.