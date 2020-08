Estados Unidos.- FIAB considera un "alivio" la decisión de EE.UU. de no elevar los aranceles

10/06/2020 Economía.- FIAB considera un "alivio" la decisión de EE.UU. de no elevar los aranceles . La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha considerado "un alivio" la decisión del gobierno de Estados Unidos de no incrementar aranceles a productos alimentarios españoles y ha valorado las gestiones realizadas por el Gobierno con las autoridades estadounidenses. ECONOMIA FIAB



La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha considerado "un alivio" la decisión del gobierno de Estados Unidos de no incrementar aranceles a productos alimentarios españoles y ha valorado las gestiones realizadas por el Gobierno con las autoridades estadounidenses.



Sin embargo, desde FIAB, miembro de la plataforma constituida también con Asoliva, Asemesa, Anice, Anfaco-Cecopesca, Aecafé, Asozumos, Cerveceros de España, Espirituosos España, Fenil, FEV, Fenaval, Produlce, Cooperativas Agro-alimentarias, Asaja, COAG, UPA y Cecrv, recuerda que el problema no se ha terminado y que siguen en vigor los "injustos" aranceles impuestos a más de un centenar de productos españoles como consecuencia del conflicto Airbus-Boeing.



"La noticia de hoy es un alivio, pero no soluciona un problema gravísimo que nos está dejando fuera del segundo país de destino para las exportaciones de alimentos y bebidas españoles fuera de la Unión Europea", ha afirmado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.



Asimismo, desde FIAB inciden en la importancia de la intervención "firme" de la Unión Europea frente a la administración estadounidense, país al que España exportó productos alimentarios por un valor de 1.838 millones de euros en 2019.



También hacen un llamamiento a la Unión Europea para retomar las negociaciones y recuperar la unidad de mercado para los productos españoles, que en la actualidad no pueden competir en igualdad de condiciones con los de otros países del entorno.



Desde FIAB señalan además que aunque los productos españoles están "injustamente" gravados por un conflicto del sector aeronáutico, recientemente Airbus acordó con los gobiernos de España y Francia modificar los contratos del avión A350 para ajustarlos a las resoluciones de la OMC y Estados Unidos sigue sin retirar los aranceles.