El uruguayo Waller afirma que Pumas es el camino para ir a selección

Facundo Waller de Uruguay celebra un gol contra Colombia el domingo 5 de febrero de 2017, durante un encuentro por el Sudamericano Sub 20 Ecuador 2017 en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome/Archivo

México, 13 ago (EFE).- El centrocampista uruguayo Facundo Waller, presentado este jueves como refuerzo de los Pumas UNAM para el Apertura 2020 del fútbol mexicano, aseveró que jugar en el equipo universitario será un camino para llegar a la selección de su país.

"Esta oportunidad es la más importante en mi carrera y la pienso aprovechar. En mi futuro quiero estar en la selección mayor, pero primero hay que dedicarle tiempo a estar bien con el club; es el reto para llegar", confesó.

Waller, de 23 años, fue presentado por Leopoldo Silva, presidente de los Pumas y Jesús Ramírez, director deportivo del equipo en una videoconferencia desde las instalaciones de los Pumas, al sur de la Ciudad de México.

El volante viene del Plaza Colonia del fútbol uruguayo y formó parte de la selección de Uruguay campeona del Sudamericano sub'20 disputado en Ecuador en 2017.

Ante los medios, el joven confesó que sabe poco del fútbol mexicano, aunque la opción de Pumas la tomó de inmediato.

"La verdad no miraba mucho la liga mexicana, pero apenas llegué me han puesto al tanto de lo competitiva que es; por eso desde el primer momento que llegó la oferta dije que sí", explicó.

Waller señaló que ya conversó con el argentino Andrés Lillini, entrenador interino de Pumas.

"Me presentó a los jugadores y me contó sobre la importancia del club, que es uno de los equipos más grandes de México y estoy agradecido con el recibimiento que todos tuvieron conmigo", detalló.

Waller habló sobre sus cualidades y manera de moversedentro del campo.

"Soy un jugador de meter mucho, con mucha ida y vuelta y sé jugar bien la pelota. Me siento muy a gusto jugando en el centro del campo o como volante por izquierda por fuera".

El uruguayo, quien pudo observar el juego de la fecha cuatro que Pumas empató con Monterrey, habló sobre los comentarios que ha recibido de la liga mexicana.

"Me han dicho que el fútbol mexicano es mucho de ida y vuelta y parejo, algo que pude ver en el juego ante Monterrey, en el que Pumas le jugó de tú a tú a uno de los equipos más fuertes del torneo", concluyó.

En la quinta fecha los Pumas visitarán al Mazatlán el próximo sábado.