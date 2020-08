El movimiento 'cancelen el alquiler' gana terreno en EEUU por crisis de covid-19

EEUU sigue sin acuerdo sobre nuevo plan de ayuda económica por pandemia Por Julie CHABANASWashington, 12 Ago 2020 (AFP) - Las negociaciones entre la Casa Blanca y los demócratas sobre un nuevo plan para reactivar la economía seguían estancadas el miércoles, mientras el asesor económico de Donald Trump consideró suficientes los decretos del presidente estadounidense. "Las decretos brindan una asistencia considerable y un incentivo para el crecimiento económico. Por lo tanto, podemos quedarnos con eso ya que estamos entrando en lo que creo que es una recuperación económica autosostenible", dijo Larry Kudlow en la cadena Fox Business."Necesitamos dinero específico", especialmente para permitir que las escuelas vuelvan a abrir sin riesgo, una prioridad para el presidente, apuntó. El Ejecutivo republicano ha estado negociando durante más de dos semanas con los demócratas del Congreso. Pero su última reunión, el viernes, fracasó.Trump firmó entonces cuatro decretos el sábado para congelar los impuestos salariales, dar una ayuda adicional de 400 dólares por semana para los desempleados, proteger a los inquilinos amenazados de desalojo y aplazar el pago de los préstamos estudiantiles.Sin embargo, corren el riesgo de ser impugnados en los tribunales. "Es evidente que el gobierno aún no comprende la magnitud de los problemas que enfrentan las familias estadounidenses", señalaron en un comunicado conjunto los líderes demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer. "Una vez más le hemos dejado claro al gobierno que estamos listos para reanudar las negociaciones cuando se tomen el tema en serio", agregaron. - Los demócratas quieren más - Las discusiones tropiezan en particular con el monto total de la asistencia: los demócratas lo quieren subir a 3 billones de dólares mientras que los republicanos quieren limitarlo a 1 billón. Los demócratas habían propuesto una suma de consenso de 2 billones, rechazada por la Casa Blanca."Si no inyectamos más (dinero) en la economía, en la lucha contra este virus, para que podamos abrir nuestra economía, para que podamos enviar a nuestros hijos a la escuela de manera segura y (para todo) el resto, esto solo empeorará", dijo Pelosi a MSNBC. Del otro lado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, declaró a Fox Business: "Decimos 'gastemos un poco más de 1 billón de dólares, lo que va a tener un impacto enorme en la economía ahora' (...). Y si tenemos que hacer más, volveremos" a negociar.Según él, los demócratas se muestran reticentes a llegar a un acuerdo porque, cuando faltan menos de tres meses para las elecciones, "tal vez piensen que cualquier acuerdo sería bueno para el presidente".Aún así dijo que se logró definir ayudas para escuelas, guarderías, pequeñas y medianas empresas, así como para vacunas, hospitales y comunidades locales. - Más allá de 2020 - La cantidad de asistencia adicional del gobierno federal para los desempleados, que finalizó el 31 de julio, continúa siendo un gran motivo de desacuerdo. Recibían 600 dólares a la semana desde abril, pero los republicanos quieren reducir ese monto. El decreto firmado por Trump la extendió temporalmente en 400 dólares por semana. Esta ayuda "ha sostenido el producto interno bruto" al permitir que los desempleados sigan consumiendo, y debe prorrogarse, incluso por menos de 600 dólares, argumentó el presidente de la Fed de Dallas, Rob Kaplan, en un discurso en video el miércoles en la Cámara de Comercio de Lubbock (Texas). Para permitir que la economía reviva, Kaplan insistió mucho en la necesidad de seguir las recomendaciones de las autoridades de salud, especialmente en el uso del tapabocas."Tenemos que aprender a vivir con este virus" más allá de 2020, enfatizó. jul/oaa/ad/gma