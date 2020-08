El caso de los políticos que pidieron ayudas covid salpica a la Liga de Salvini

EFE/EPA/ANGELO CARCONI/Archivo

Roma, 13 ago (EFE).- El escándalo de los políticos italianos que pidieron y obtuvieron ayudas económicas dirigidas a los autónomos en apuros por la pandemia salpicó a dos diputados y a varios consejeros regionales de la ultraderechista Liga de Matteo Salvini.

Los diputados de la Liga son Elena Murelli, natural de Piacenza (norte), y Andrea Dara, representante de Mantua (norte), y ambos han sido "suspendidos" del partido, aunque sin perder su escaño, por pedir y cobrar las ayudas de 600 euros mensuales para autónomos.

El portavoz de la Liga en la Cámara de los Diputados, Riccardo Molinari, ha confirmado esa medida disciplinar "a pesar de que no violaron ninguna ley" y, al igual que su líder Salvini, criticó que la legislación permitiera a los políticos pedir esas ayudas.

El pasado domingo el diario "La Repubblica" destapaba la polémica al informar de que la Seguridad Social italiana (INSP) había detectado que unos cinco legisladores habían accedido a estas ayudas a pesar de cobrar más de 12.000 euros netos mensuales.

La información no indicaba los nombres de los "honorables", título de los parlamentarios italianos, pero en esta semana se han ido haciendo públicos los de los dos diputados de la Liga y de otros políticos, que suelen achacarlo a errores de sus propios gestores.

Mañana viernes el presidente del INPS, Pasquale Tridico, comparecerá ante la comisión de Trabajo de la Cámara de los Diputados para ofrecer los detalles de estos hechos y se espera que confirme los nombres.

El mismo periódico adelanta hoy que el tercer diputado que logró el subsidio sería del antisistema Movimiento Cinco Estrellas, mientras que otro de la Liga lo pidió pero no le fue concedido.

Por otro lado, el bono para autónomos también fue pedido por varios administradores regionales y, de los nueve identificados hasta ahora, siete son de la Liga de Salvini.

Se trata de tres consejeros del Véneto, entre estos el vicepresidente de la región, Gianluca Forcolin; dos de Piamonte, uno de Emilia-Romagna y otro de Liguria.

Otro es un consejero del Partido Demócrata (centroizquierda) de Piamonte, Sergio Sarno, quien en sus redes ha atribuido la petición de la ayuda a un error de su novia, que es gestora, y ha asegurado que en cuanto vio el dinero en su cuenta lo donó a la beneficencia.

Forcolin explica hoy en "La Repubblica" que él no pidió la ayuda, sino que fueron los socios de una empresa en la que participa y opinó que no sería justo que su presencia en la compañía, la de un político, supusiera su exclusión de las ayudas públicas.

Salvini aseguró que sacará de las listas electorales a quienes hayan obtenido el bono, algo especialmente importante dados los comicios regionales de septiembre en Véneto, Liguria, Valle d'Aosta (norte), Toscana, Marche (centro), Campania y Apulia (sur).

El líder ultraderechista ha prometido una postura "inflexible" en su partido y ha esperado la misma contundencia en el resto de partidos políticos cuando se vayan conociendo los nombres de otros eventuales solicitantes de ayudas.