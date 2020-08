EEUU.- Trump se muestra contrario a financiar el Servicio Postal de EEUU y vuelve a rechazar el voto por correo

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado este jueves contrario a financiar el Servicio Postal de Estados Unidos por temor a que este sea utilizado para implementar el voto por correo en las elecciones presidenciales previstas para el mes de noviembre.



Sin embargo, al vincular el Servicio Postal con la votación por correo, Trump ha provocado una nueva ola de críticas en su contra por tratar presuntamente de manipular el servicio para ganar los comicios.



La pandemia de coronavirus ha provocado un aumento del voto por correo postal en todo el mundo, si bien el presidente del país norteamericano ha tratado de restringir esta forma de voto porque, en su opinión, eso le perjudicaría a el y al Partido Republicano.



Durante una entrevista con la cadena Fox News, Trump ha indicado que si el Servicio Postal no recibe los 25.000 millones de dólares (unos 21.180 millones de euros) de financiación que los demócratas han pedido, el servicio de correo no podrá hacerse cargo del voto postal en las presidenciales.



"Quieren el dinero para algo que se convertirá en fraudulento. Es básicamente más dinero para las elecciones. Lo quieren para invertirlo en votos por correo. (...) Ahora necesitan ese dinero para hacerse con millones de papeletas", ha lamentado Trump.



El presidente lleva meses criticando el voto por correo y ha llegado incluso a alertar de que este provocaría que terceros países interfieran en los comicios y emitan "millones de papeletas falsas".



El Partido Demócrata ha defendido que la votación por correo no tiene por qué llevar a un fraude electoral y ha insistido en que hay pocos indicios de que esto se haya producido en el pasado.



Sin embargo, los republicanos consideran que este tipo de voto no se ha llevado nunca a cabo a gran escala y han matizado que hay una gran diferencia entre solicitar el voto y enviar el voto por correo a todos los electores registrados.



El fiscal general, William Barr, ha indicado que no existen pruebas de que terceros países puedan interferir y cambiar el curso de las presidenciales mediante votos falsos, pero ha afirmado que este riesgo puede existir.