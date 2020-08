EEUU.- Trump insiste en la vuelta a las aulas y anuncia una dotación de 125 millones de mascarillas para los colegios

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido de nuevo en reabrir los centros escolares, pese a que el país supera los cinco millones de casos acumulados y cuenta más de 166.000 fallecidos, y ha anunciado el envío de 125 millones de mascarillas reutilizables a varios distritos escolares de todo el país.



En una comparecencia celebrada en la Casa Blanca, Trump ha anunciado que el Gobierno "está listo para desplegar equipos de seguridad para apoyar a las escuelas que abran y para aquellas que necesiten ayuda para reabrir de manera segura".



El presidente de Estados Unidos ha vuelto también a deslizar la idea de retirar los fondos federales a los centros escolares que decidan no reabrir, ya que "el dinero debería seguir al estudiante".



"Si la escuela permanece cerrada pero el dinero federal acaba en la escuela y el estudiante se marcha a otra diferente, el dinero debería seguir al estudiante", ha dicho Trump, quien también ha cuestionado el método que algunos centros escolares han propuesto para alternar las clases presenciales y la enseñanza a distancia.



"Me parece un poco ridículo, ¿no? Si lo vas a hacer, hazlo", ha opinado Trump, quien ha señalado que en el caso de los maestros y estudiantes de alto riesgo se está trabajando en opciones para que puedan continuar con las clases a través del aprendizaje a distancia.



No obstante, como ya hiciera algunos días atrás, Trump ha esgrimido como argumento para reabrir las escuelas y los centros de enseñanza la supuesta inmunidad de los jóvenes frente al virus.



"Los estudiantes en edad universitaria también continúan siendo uno de los grupos demográficos de menor riesgo", ha dicho Trump, quien ha recordado que la mayoría de muertes provocadas por la COVID-19 se han registrado en personas mayores de 24 años.



Trump ha estado acompañado este miércoles en su intervención, entre otras personas, por su vicepresidente, Mike Pence, quien ha contado que el Gobierno pretende hacer una inversión de 105.000 millones de dólares para garantizar la seguridad en los colegios, una cifra que el Partido Demócrata busca que se amplíe hasta los 430.000 millones de dólares.