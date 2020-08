Diego Matamoros lanza un mensaje a su hermana Anita: "es ella la que tiene que ir a ver a su padre al hospital"

05/12/2019 Diego Matamoros, durante una gala de Gran Hermano Vip EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Diego Matamoros ha tomado partido por su padre, Kiko Matamoros, en el enfrentamiento público que éste mantiene con su hija Anita después de que la influencer censurase su relación con Marta López y vetase la presencia de la modelo en su peluquería de referencia.



A raíz de las declaraciones de Kiko en una conocida revista, en la que asegura que no va a ceder con su hija Anita, a la que acusa de tirana y malcriada, Diego tiene un mensaje para su hermana, con la que hace años que no tiene ningún tipo de relación: "es Ana la que tiene que ir a ver a su padre en el hospital y es mi padre el que tiene que hablar de ella".



Además, y más conciliador que nunca, el novio de Carla Barber dedica unas bonitas palabras a la novia de su padre, con la que no empezó con buen pie pero con la que ahora mantiene una buena relación: "le está cuidando mucho, es la persona que está con él todos los días allí y la verdad es que se lo agradecemos toda la familia"



