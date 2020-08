Cultura.- Jonathan Pryce será Felipe de Edimburgo en las dos últimas temporadas de The Crown

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Jonathan Pryce encarnará a la versión más madura del príncipe Felipe de Edimburgo en la quinta y sexta temporadas de The Crown, la aclamada serie de Netflix. El intérprete británico, que recientemente protagonizó para el servicio de streaming la cinta Los dos papas, con la que consiguió una nominación al Oscar al mejor actor, toma así el relevo de Matt Smith y de Tobias Menzies, los dos actores que dieron vida al personaje en las cuatro primeras temporadas de la ficción.



El fiche de Pryce, confirmado por Deadline Hollywood, se suma al de Imelda Staunton ('El secreto de Vera Drake'), que a principios de año fue anunciada como sucesora de Claire Foy y de Olivia Colman en el papel de Isabel II. En las dos últimas temporadas de la serie también está confirmada la presencia de Lesley Manville, nominada al Oscar por 'El hilo invisible', como la princesa Margarita.



Hace tan solo unas semanas, el máximo responsable de la serie, Peter Morgan, anunció que finalmente la serie tendría seis temporadas y no cinco como se había fijado en un primer momento. Eso sí, quiso dejar claro que la confirmación de una temporada más no supondrá que la serie abarque los últimos años de la monarquía británica.



"Quiero dejar claro que la sexta temporada no nos acercará más a la actualidad. Simplemente, nos permitirá cubrir el mismo período de una manera más detallada", afirmó Morgan en un comunicado en el que destacó que "para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia, teníamos que volver al plan original y realizar la sexta temporada".



El estreno de la cuarta temporada de 'The Crown' está previsto para finales de este 2020 y contará con la esperada aparición en escena la princesa Diana de Gales, que estará interpretada por Emma Corrin; así como también Margaret Thatcher, que será encarnada por Gillian Anderson.