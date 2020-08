Coronavirus.- El vicepresidente venezolano Jorge Rodríguez anuncia que tiene COVID-19 y se pone en aislamiento

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves que ha contraído la COVID-19, aunque está en "buenas condiciones generales", por lo que se pondrá en aislamiento.



"Es mi deber informar de que he recibido el diagnóstico de infección por COVID-19. Aún cuando me encuentro en buenas condiciones generales, debo cumplir con el aislamiento y los cuidados necesarios a fin de superar el cuadro viral", ha anunciado en Twitter.



Rodríguez no es el primer alto cargo venezolano en contraer el virus. También se infectaron el vicepresidente económico, Tarek El Aissami, y el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, que ya han anunciado su recuperación, así como Luis Parra, el jefe del Parlamento elegido por el 'chavismo' y la oposición minoritaria.



Este nuevo contagio se conoce en una jornada en la que Venezuela ha alcanzado los 29.088 positivos al sumar 1.150 nuevos, mientras que la cifra de víctimas mortales por la COVID-19 ha ascendido a 247 tras registrarse otros nueve decesos.



Actualmente, la nación caribeña cuenta 7.799 casos activos, de los cuales 81 están en unidades de cuidados intensivos. Además, 21.042 personas han superado el coronavirus, lo que equivale al 72 por ciento.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró una cuarentena nacional con el inicio de la pandemia que ha cambiado por un plan que consiste en alternar una semana de restricciones con otra de reapertura.



El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) ha informado en las últimas horas de que prorroga 30 días, del 12 de agosto al 12 de septiembre, la suspensión de las conexiones aéreas, con excepción de los vuelos humanitarios y los de carga y correo, entre otros, según recoge la cadena oficial VTV.