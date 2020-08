Coronavirus.- China sigue registrando descensos en los últimos rebrotes de Xinjiang y de casos importados

PEKÍN, 13 (Xinhua/EP)



El Ministerio de Salud de China ha confirmado este miércoles que las cifras de casos importados y de transmisión local en la región de Xinjiang, hogar de la minoría musulmana uigur, siguen en descenso, tras contabilizar once y ocho contagios, respectivamente.



Hace poco menos de un mes, las autoridades decidieran el cierre de la capital de Xinjiang, Urumqi, en el oeste de China, debido a un importante repunte, que hasta el momento ha supuesto el contagio de 635 personas, aunque 302 ya han logrado superar la enfermedad.



En total, China ha registrado 19 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. A los ocho de Xinjiang hay que sumar once nuevos casos importados. De ellos, cuatro han sido detectados en la provincia de Shandong, además de uno de las de Hebei, Cantón, Sichuan, y otro en la ciudad de Shanghái.



Con estos nuevos datos, el balance de China se ha elevado hasta los 84.756 casos de coronavirus, mientras que ya se han constatado 2.227 positivos procedentes del extranjero, de los cuales 2.065 han logrado superar la enfermedad.



Además, las autoridades sanitarias del país asiático no han tenido constancia de ningún fallecimiento adicional por la COVID-19, por lo que el número de víctimas mortales permanece en 4.634.



En total, 79.398 personas han logrado recuperarse de la enfermedad en China, mientras que 724 personas aún reciben atención médica, 40 de ellas en estado grave. Por su parte, 41han recibido el alta en esta jornada.



Asimismo, 22.498 personas que han mantenido un contacto estrecho con alguna persona contagiada están aún bajo observación médica, en tanto que 1.284 personas han finalizado este proceso en el útimo día, según los datos difundidos por el Ministerio de Salud chino.



Por último, tras los últimos rebrotes registrados, la Región Administrativa Especial de Hong Kong ha contabilizado hasta el día de hoy 4.243 casos acumulados, de los cuales 3.189 corresponden a pacientes que han logrado superar la enfermedad, y 63 fallecidos.