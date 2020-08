Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Se espera una nueva disminución del número de solicitudes iniciales de beneficio por seguro de desempleo, Pelosi rechaza propuesta de Mnuchin y la AIE reduce su proyección para la demanda de petróleo.

Otro millón

Economistas encuestados por Bloomberg esperan otra contracción en las solicitudes iniciales de beneficio por seguro de desempleo cuando se den a conocer los datos a las 8:30 a.m., hora del este. El pronóstico mediano es de 1,1 millones de nuevas solicitudes de beneficios y una caída de las solicitudes continuas por debajo de los 16 millones. Las cifras de desempleo de la semana pasada resultaron mejor de lo esperado y hay señales de que la contratación está mejorando. Pero los encargados de política monetaria de la Reserva Federal han advertido que, a menos que se tomen más medidas para combatir la propagación del virus y se brinde apoyo fiscal, es posible que la recuperación se vea perjudicada.

Sin conversaciones

Las posibilidades de un gran paquete de estímulo fiscal parecen más lejanas que nunca hoy, después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazara una propuesta del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, para reiniciar las conversaciones debido a que la Casa Blanca no había cambiado de opinión respecto de las demandas de un paquete más pequeño. Mnuchin dijo que era Pelosi quien estaba declinando comprometerse. Al menos el principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, no está demasiado preocupado por el impase y dice que la economía va muy bien ahora y no se verá perjudicada si ambas partes no se ponen de acuerdo. Esa también parece ser la opinión de los mercados, ya que el índice S&P 500 cotizó brevemente por encima de su nivel récord de cierre durante la sesión de ayer.

Nuevas estimaciones para el crudo

La Agencia Internacional de Energía (AIE) recortó sus estimaciones para la demanda mundial de petróleo en casi todos los trimestres hasta fines de 2021, y la proyección para el segundo semestre de este año fue la que más se rebajó. La agencia responsabilizó de la disminución en las estimaciones al empeoramiento de las perspectivas para los viajes aéreos, ya que la pandemia sigue manteniendo a la gente en casa. Si la tendencia persiste, es posible que el grupo de los seis productores más débiles de la OPEP (Argelia, Irán, Irak, Libia, Nigeria y Venezuela) no consiga su esperada recuperación de precios. En el mercado hoy, el crudo se aferró a sus recientes avances, y el crudo WTI para entrega en septiembre cotizó sin cambios en alrededor de US$42,60.

Mercados mixtos

Los inversionistas están evaluando la situación después del cierre de ayer en EE.UU. a menos de 0,2% de un máximo histórico. El índice MSCI Asia-Pacífico subió 0,5%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 1,2%. En Europa, el índice Stoxx 600 cayó 0,3% a las 5:50 a.m.; entre las acciones con más retrocesos estaban las de los sectores de banca, energía y viajes. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura levemente a la baja, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,664% y el oro subía.

También hoy…

El índice de precios de importación de julio se publica a la misma hora que las solicitudes de beneficio por desempleo. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y Lael Brainard, gobernador de la Fed, hablarán más tarde. Nancy Pelosi tiene prevista una conferencia de prensa a las 10:45 a.m. El Tesoro venderá US$36.000 millones en bonos a 30 años a la 1:00 p.m. Applied Materials Inc. y Baidu Inc. se encuentran entre las empresas que informan resultados hoy.

