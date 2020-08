Candidatos en Puerto Rico animan a votar tras la decisión del Tribunal Supremo

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, habla durante una rueda de prensa. EFE /Giorgio Viera /Archivo

San Juan, 13 ago (EFE).- Tras la histórica decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que ordenó continuar el proceso de primarias el próximo domingo, suspendido por la falta de papeletas, los candidatos animaron a los votantes a acudir a las urnas para poner fin a este atropellado episodio.

Puerto Rico avanza este jueves hacia la conclusión el domingo de las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), después de que el Tribunal Supremo determinar el miércoles que las primarias, en 59 de 110 precintos que no recibieron las papeletas el domingo, continúen el próximo fin de semana tal y como ya había determinado la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en su decisión dio por válidos los votos que se emitieron el pasado domingo en los colegios que si pudieron abrir y tenían papeletas, además de establecer que el horario de votación el próximo domingo será de ocho de la mañana a cuatro de la tarde.

La decisión del alto tribunal llega tras las demandas presentadas por varios precandidatos de los dos partidos.

La gobernadora y candidata precandidata del PNP, Wanda Vázquez, agradeció la decisión del Tribunal Supremo y su sentencia.

"Mi norte en esta demanda es defender la democracia sobre todo y defender el derecho al voto de todos los electores y no un interés personal como otros lo solicitaron", sostuvo Vázquez a través de un comunicado.

"El domingo, ese derecho fue violentado y no era justo para todos los ciudadanos que acudieron a los colegios temprano en la mañana para ejercer su derecho al voto y se tuvieron que ir porque sus colegios estaban cerrados", señaló la gobernadora.

LA ALCALDESA DE SAN JUAN ACATA LA DECISIÓN DEL SUPREMO

La precandidata del PPD a la gobernación de Puerto Rico y alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, señaló por su parte que acatará la decisión del Tribunal Supremo.

"El decidir que se validen unos votos y otros no, no es la decisión correcta", sostuvo en un comunicado, tras apuntar que los electores pudieron confundirse con toda la información conflictiva que surgía "momento a momento y perder la oportunidad de ejercer el voto por creer que su colegio estaba cerrado".

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, junto al precandidato a la gobernación por el PNP Pedro Pierluisi recorrieron el miércoles los municipios de Loíza y Canóvanas exhortando al electorado a salir a votar en la conclusión de las primarias el próximo domingo.

"Ahora, más que nunca, es vital que nuestro pueblo progresista, el soberano, se tire a la calle y salga a votar masivamente este domingo en los colegios que se reanudan las primarias. Seleccionen a las personas que mejor representen sus valores, que luchen de manera transparente por nuestro ideal, la estadidad y que sean la cara de un PNP rejuvenecido y vibrante", dijo Méndez.

EL PRESIDENTE DE LA CEE EVALUARÁ RETRASAR LAS GENERALES

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, dijo hoy que evaluará con los comisionados de los partidos si es necesario atrasar la fecha de las elecciones generales.

Las elecciones generales están programadas para llevarse a cabo el 3 de noviembre, pero han surgido dudas por el atraso causado por la suspensión de las primarias, que terminarán este domingo, 16 de agosto.

"Pienso que debemos analizar a la luz de que esto va a terminar el 16 de agosto y luego va el escrutinio general", sostuvo Dávila, en entrevista televisiva.

La Constitución de Puerto Rico establece que las elecciones generales tienen que llevarse a cabo en noviembre, mientras que la Legislatura establece el día de ese mes en que se celebrará el evento.

Mientras, Dávila aseguró que las papeletas y los maletines ya están preparados para ser enviados a los centros de votación para terminar la primaria el domingo.

Dávila aseguró que no se repetirá el caos desatado el domingo pasado, cuando se tuvo que suspender la votación en la mayoría de los precintos del país por el atraso en la entrega de papeletas.

El exgobernador de Puerto Rico y actual candidato a la comisaría residente en Washington, Aníbal Acevedo Vilá, propuso este jueves un pacto patriótico para sacar a Puerto Rico del atolladero en que se encuentra tras el fiasco de las primarias.