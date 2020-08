Campaña Trump ataca a Harris tildándola de radical y centrista

Kamala Harris habla en evento de campaña en Wilmington, Delaware, EE.UU., el 12 de agosto.

(Bloomberg) -- La campaña de Trump califica a Kamala Harris de izquierdista radical e insuficientemente liberal para unir el ala progresista de su partido a Joe Biden.

Casi inmediatamente después de que Biden anunciara el martes que sería su compañera de fórmula, Harris fue atacada al ser descrita como “la senadora más liberal de Estados Unidos”, que empujaría el voto presidencial demócrata hacia la izquierda, y también fue retratada como centrista cuyas posiciones moderadas incitarían a progresistas dirigidos por Bernie Sanders a rebelarse.

Pero el jueves, el presidente Donald Trump volvió a su tendencia original, atacando a Harris como parte de la “izquierda radical”.

“Ha hecho cosas terribles en cuanto a la Policía, en términos de la Segunda Enmienda, en términos de todo lo demás”, dijo Trump en una entrevista con Maria Bartiromo de Fox Business News. “Y a ella le encantan los impuestos, al igual que Joe. Quieren recaudar US$4 billones, que será de lejos el mayor aumento tributario en la historia”.

El martes, la presidenta del Partido Republicano, Ronna McDaniel, destacó las “posiciones extremas” de Harris sobre impuestos y seguro de salud. Poco tiempo después, el Comité Nacional Republicano envió un correo electrónico de prensa titulado “Revuelta de los liberales contra fórmula Biden-Harris”, diciendo que “es muy poco probable que la izquiera acepte de manera positiva a Kamala”. “Imaginen la vergüenza”, agregaba el comunicado.

Harris, la primera mujer negra e indo-estadounidense en una boleta presidencial del partido, acogió políticas liberales, como el New Deal verde y Medicare para todos, en su propia campaña presidencial. Finalmente se retiró de la atención médica universal después de firmar un proyecto de ley con Sanders. Durante las primarias demócratas, fue considerada una candidata de establecimiento y encontró poco apoyo en el ala izquierda del partido.

Su historial como fiscal también ha sido criticado por el equipo Trump. La asesora principal de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, dijo a periodistas el miércoles que Harris ha sido “muy blanda con el crimen”.

Esa declaración parecía contradecir los comentarios de Katrina Pierson, asesora principal de la campaña de Trump, quien dijo: “Claramente, Kamala abandonará su propia moral, e intentará enterrar su historial como fiscal, para apaciguar a los extremistas antipolicía que controlan el Partido Demócrata”.

Durante una conferencia de prensa el martes, el presidente Donald Trump reaccionó a la noticia de la selección de Harris diciendo que era la senadora “más mala” y “más horrible”. Pero Trump ha contribuido a sus campañas en el pasado, dando US$5.000 en 2011 y US$1.000 en 2013 a la campaña de reelección de Harris para fiscal general de California, según registros estatales de financiamiento de campañas.

