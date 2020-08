Bulgaria.- La ausencia de diputados obliga a aplazar el pleno extraordinario del Parlamento búlgaro

SOFÍA, 13 (DPA/EP)



El pleno extraordinario convocado este jueves en el Parlamento de Bulgaria ha quedado aplazado por falta de quórum, después de que diputados de las formaciones que conforman la coalición de gobierno no se presentasen, en plena escalada de manifestaciones en la calle para pedir la dimisión del primer ministro, Boiko Borisov.



El principal partido de la alianza gobernante, GERB, ha justificado su ausencia de la sesión de este jueves alegando que la propuesta socialista sobre una posible ampliación presupuestaria no era suficientemente clara. "El país está en una crisis política e institucional", ha lamentado la líder de la oposición, Kornelia Ninova.



En las inmediaciones de la sede legislativa, decenas de personas se han concentrado de nuevo contra el Gobierno, lanzando huevos y tomates contra la entrada y reclamando la dimisión de Borisov. Uno de los organizadores, Hristo Ivanov, ha denunciado que el primer ministro "continúa la larga práctica de humillar al Parlamento".



Pese a estas movilizaciones, los manifestantes no han llegado a bloquear los accesos al Parlamento, algo que varios organizadores prometieron llevar a cabo si Borisov no dimitía el miércoles.



La oposición socialista y el presidente búlgaro, Rumen Radev, respaldan estas movilizaciones, en las que además de la dimisión del presidente y del fiscal general, Ivan Geshev, se pide el adelanto de las elecciones previstas en principio para marzo de 2021.



El Gobierno, por su parte, ha advertido de que no actuará "por presión de protestas en la calle", si bien Borisov ha aludido en varias ocasiones a una hipotética dimisión.