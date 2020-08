Brasil supera los 105.000 muertos mientras acelera su desescalada

Vista de cruces sobre las tumbas en el cementerio de Caju, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Sao Paulo, 13 ago (EFE).- Brasil confirmó 1.262 nuevas muertes y 60.091 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos llegó a 105.463, en momentos en los que el país se prepara para reabrir este sábado su principal atracción turística, el Cristo Redentor, informó este jueves el Ministerio de Salud.

Según el último boletín epidemiológico divulgado por la cartera, los casos ascienden ya a 3.224.876 y confirman la aún acelerada propagación de la pandemia en Brasil, el segundo país más golpeado en el mundo y que rebasó la marca de 100.000 muertos la pasada semana, hecho que solo comparte con Estados Unidos.

Asimismo, apuntan que la emergencia de la COVID-19 todavía no da señales de tregua en el gigante sudamericano, ya que las muertes se mantienen por encima del millar diario desde finales de mayo y los contagios siguen avanzando.

El Ministerio de Salud informó además que 2.356.640 personas ya están recuperadas de la enfermedad, lo que representa un 73 % del total de infectados, mientras que otros 762.773 pacientes siguen bajo acompañamiento médico.

NO DESCARTAN USO DE VACUNA RUSA

En una sesión pública en el Congreso brasileño, el ministro interino de Salud, Eduardo Pazuello, no descartó este jueves el uso de la vacuna rusa para el tratamiento de la COVID-19, pero consideró que las informaciones disponibles sobre el antígeno todavía son "rasas".

La declaración del ministro se produce un día después de que el sureño estado de Paraná firmara un acuerdo con el Gobierno ruso para avanzar en las pruebas de la potencial vacuna bautizada como "Sputnik V", aunque las autoridades regionales admitieron que aún no han tenido acceso a los datos sobre la eficacia y seguridad de la droga.

Pazuello explicó que mantuvo este jueves una reunión con el gobernador de Paraná, Ratinho Junior, y representantes de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y, tras el encuentro, consideró que la negociación está "muy incipiente".

"Las posiciones aún están muy rasas, nosotros no tenemos profundidad en las respuestas. No tenemos el acompañamiento de los números", destacó el ministro.

Agregó que la "mejor opción", de momento, sigue siendo la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford, que se encuentra en fase 3 de pruebas y podría estar disponible para el primer semestre de 2021.

"Esta (vacuna) es la más prometedora, pero no dejamos de estar atentos a todas las demás", recalcó.

RÍO DE JANEIRO SE PREPARA PARA REABRIR PUNTOS TURÍSTICOS

Pese a la rápida expansión del coronavirus, Brasil prosigue con su acelerado proceso de desescalada, comenzado a inicios de junio, y ha reabierto diversos sectores económicos.

Este fin de semana, la ciudad de Río de Janeiro dará un paso más en ese proceso y, por ello, ha intensificado este jueves una serie de medidas de protección de cara a la reapertura de algunos de sus puntos turísticos más emblemáticos, como el Cristo Redentor.

El Cristo del Corcovado, así como el cerro de Pan de Azúcar, el acuario y la rueda gigante reabrirán su puertas tras más de cinco meses de inactividad y en medio de un riguroso protocolo sanitario para garantizar la seguridad de los visitantes.

Como parte de los preparativos para la reapertura, el icónico Cristo pasó por una minuciosa desinfección este jueves, que fue realizada por decenas de militares.

Para el proceso de desinfección de las instalaciones, fue utilizada una sustancia a base de cloro y, posteriormente, los trabajadores del local recibieron entrenamientos para mantener la adecuada limpieza del mayor símbolo internacional de la ciudad maravillosa.

Además del Cristo Redentor, todas las demás atracciones turísticas que serán reabiertas este sábado han pasado por el procedimiento de esterilización y deberán operar bajo estrictas medidas de protección, como el uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento social y oferta de alcohol en gel.