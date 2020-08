Bielorrusia anuncia que liberó a más de 1.000 manifestantes (oficial)

Las autoridades de Bielorrusia anunciaron que liberaron a más de 1.000 personas detenidas durante las manifestaciones que siguieron a la reelección del presidente Alexandre Lukashenko y que fueron violentamente reprimidas.

"Más de 1.000 personas fueron liberadas con el compromiso de no participar en manifestaciones no autorizadas", dijo Natalia Kotshanova, presidenta del Senado. Por su parte, el ministro de Interior, Yuri Karaev, se disculpó por la violencia policial contra "transeúntes" que no estaban implicados en las protestas.

