Barca sigue siendo el mejor y no tiene temor de enfrentar al Bayern, dice Vidal

LISBOA, 13 ago (Reuters) - Barcelona sigue siendo el mejor equipo del mundo y superará al Bayern Munich en los cuartos de final de la Liga de Campeones el viernes si demuestra todo su potencial, dijo el mediocampista chileno Arturo Vidal.

El Bayern es un gran favorito para ganar la llave tras quedarse con el doblete doméstico de Bundesliga y Copa de Alemania y superar con un marcador global de 7-1 al Chelsea en los octavos de final de la Champions. En tanto, el Barcelona hasta ahora no ha ganado ningún título en la temporada.

En la antesala del partido en Lisboa, muchas figuras dieron al Bayern como seguro ganador, incluido Lothar Matthaus, quien dijo que los bávaros tendrían que hacer "muchas cosas mal" para perder ante "este Barça".

Pero Vidal, que jugó para el Bayern entre 2015 y 2018, dijo que su equipo sigue siendo el mismo de siempre, sobre todo porque tiene al "extraterrestre" Lionel Messi.

"Bayern tiene mucha confianza pero saben que mañana no juegan contra un equipo de la Bundesliga, lo hacen contra Barcelona". "No he prestado mucha atención a lo que se dice, porque conozco a la gente del club y lo que se habla afuera no es lo que piensan los jugadores".

El chileno mandó también un mensaje a la afición propia. "Entiendo que el hincha dude. Somos el mejor equipo del mundo, pero no lo reflejamos en el campo y perdimos la Liga".

"Tenemos a Leo, a los mejores jugadores y queremos demostrarlo", destacó.

Messi jugó en gran nivel en la victoria 3-1 sobre Napoli en el partido de vuelta de octavos de final, pero las estadísticas de goles del argentino (3) en la competencia de este año son una mala lectura al lado de Robert Lewandowski, que ha marcado 13 tantos.

Vidal se quitó el sombrero ante su excompañero de equipo, pero desestimó la afirmación de Matthaus de que el delantero polaco era mejor que Messi.

"Lewandowski es extraordinario, incansable, muy peligroso. Lo he visto crecer, cómo se ha preparado y será muy complicado marcarlo. Es muy difícil compararlo con Leo porque Messi es de otro planeta", señaló. (Reporte de Richard Martin. Editado en español por Javier Leira)