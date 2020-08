Azul negocia aplazar pago de cupón con acreedores, según fuentes

(Bloomberg) -- La aerolínea brasileña Azul SA está manteniendo conversaciones con los tenedores de bonos para retrasar el pago de un cupón en octubre de US$11,75 millones, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Los tenedores de bonos contrataron a Moelis & Co. para negociar con Azul e iniciaron conversaciones informales, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque las conversaciones son privadas. Azul confirmó que fue contactado por Moelis y que los tenedores de bonos están abiertos a considerar opciones.

“No hay nada sobre la mesa o fuera de la mesa en este momento”, dijo el director financiero Alex Malfitani. “Están tratando de establecer una línea de comunicación, y aún no hemos decidido si vamos a hacer algo en ese frente”.

El principal del bono de 2024 en dólares no está en riesgo, y las conversaciones son parte de un esfuerzo en el que Azul está pidiendo a todas las partes interesadas -desde empleados hasta arrendadores de aeronaves- que asuman una parte del impacto después de que la crisis de coronavirus provocase el cese de los vuelos. La aerolínea, que dijo al principio que iba a reducir salarios, anunció el martes que negoció un nuevo perfil de pago con los arrendadores, con un ahorro de 3.200 millones de reales (US$589 millones) hasta finales de 2021.

Malfitani dijo que Azul aún no ha pedido concesiones a los tenedores de bonos y que un acuerdo, si se llegara a uno, sería más “filosófico que financiero en este momento, ya que el pago del cupón no va a derrumbarnos. Al final, todos se beneficiarán de que Azul sobreviva a esta crisis y salga adelante”.

El bono de US$400 millones tiene un cupón de 5,875% anual, con pagos en abril y octubre, según datos compilados por Bloomberg. Azul dijo a principios de este mes que su posición de liquidez al cierre del segundo trimestre era de 2.300 millones de reales, frente a los 2.000 millones de reales que había pronosticado.

Moelis rehusó hacer comentarios.

