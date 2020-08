Ashraf Ghani: El peso de la historia y la iniciativa recaen en los talibanes

En la imagen, el presidente afgano, Ashraf Ghani. EFE/Jawad Jalali/Archivo

Nueva York, 13 ago (EFE).- El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, aseguró este jueves sobre las negociaciones de paz entre el Gobierno Afgano y los insurgentes "que el peso de la historia y la iniciativa recaen, ahora, en los talibanes".

"El peso de la historia y la iniciativa recaen, ahora, en los talibanes, cómo conversan, cómo tratan y cómo enmarcan las cuestiones", dijo Ghani en una conferencia virtual celebrada por el "Council on Foreign Relations" de Nueva York en relación a las negociaciones de paz que podrían empezar en breve aunque todavía no hay una fecha concreta.

Ghani, que el lunes firmó la liberación del último grupo de 400 talibanes prisioneros, el obstáculo final para el inicio de las conversaciones entre Kabul y los insurgentes, insistió en que ha llegado el momento de ser productivos y discutir como "una sociedad" una solución que permita al país avanzar hacia "un futuro común" y no volver a caer en el conflicto armado.

Para el presidente afgano, la clave de las negociaciones es ver si logran "un alto el fuego global, lo antes posible, y si son capaces de abordar la creación de un marco político que permita la participación de los talibanes en una sociedad (común)".

En este sentido, se preguntó por la "disponibilidad, la capacidad y los deseos de los talibanes de adoptar verdaderamente una solución política" al conflicto que ha desangrado al país durante años.

"Durante las negociaciones, lo veremos", agregó Ghani, que subrayó que si los talibanes se sientan en la mesa con apetito de "dominación", la sociedad afgana "no los aceptará".

Tras la firma del decreto de liberar a los 400 talibanes que continuaban presos se completó el compromiso de intercambio, estipulado como requisito indispensable para las conversaciones, tras cinco meses de desacuerdo entre el Gobierno de Kabul y los talibanes.

El intercambio forma parte de un histórico acuerdo firmado en Doha entre EE.UU. y los talibanes, con el que los estadounidenses se comprometían a retirarse de Afganistán en 14 meses, y los talibanes a negociar la paz de manera directa con el Gobierno afgano.

Según ese acuerdo, las negociaciones intraafganas debían haber comenzado el 10 de marzo, siempre que los talibanes liberaran a un millar de efectivos afganos y Kabul a 5.000 insurgentes de una lista.

Aunque la formación insurgente terminó de excarcelar a sus prisioneros el pasado 30 de julio, el Gobierno se había resistido hasta ahora a liberar a estos últimos prisioneros alegando que estaban acusados de delitos comunes.

Para Ghani, la liberación de los presos ha demostrado que hay "un consenso nacional muy fuerte para avanzar", a pesar del coste que pueda suponer su excarcelación ya que "la lista podría suponer un peligro" tanto para Afganistán como para todo el mundo porque, según advirtió, incluye traficantes de drogas y criminales.

"Pero era un paso que consideramos necesario", concluyó.