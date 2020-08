Argentina acelera la investigación para hallar una vacuna contra la COVID-19

El avance más esperanzador tuvo lugar este miércoles, cuando el presidente argentino, Alberto Fernández, anunció en rueda de prensa que su país producirá con México la vacuna de AstraZeneca y la universidad de Oxford, la cual se encuentra en la fase 3 de desarrollo y que, según el mandatario, estará disponible en el primer semestre del 2021. EFE/Diego Azubel/Archivo

Buenos Aires, 13 ago (EFE).- Argentina se posicionó esta semana como uno de los máximos exponentes en los avances científicos contra la COVID-19 en América Latina, después de anunciar la producción junto a México de la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca en colaboración con la universidad británica de Oxford, una de las más avanzadas del mundo.

Aunque no se trata, ni mucho menos, de la única línea de investigación en marcha: este lunes arrancaron en el país sudamericano los ensayos clínicos de la vacuna elaborada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, otra de las más prometedoras y que ya está en fase 3.

Estos desarrollos se suman a otras propuestas en estudio y a los ensayos encabezados por los propios científicos argentinos, como es el caso del suero equino hiperinmune.

1. PRODUCCIÓN DE LA VACUNA DE ASTRAZENECA

El avance más esperanzador tuvo lugar este miércoles, cuando el presidente argentino, Alberto Fernández, anunció en rueda de prensa que su país producirá con México la vacuna de AstraZeneca y la universidad de Oxford, la cual se encuentra en la fase 3 de desarrollo y que, según el mandatario, estará disponible en el primer semestre del 2021.

Fernández aseguró que AstraZeneca firmó un acuerdo con la fundación mexicana Slim -que financiará parte de la producción- para elaborar entre 150 y 250 millones de dosis destinada a todos los países de Latinoamérica, a excepción de Brasil, con un coste que estará entre 3 y 4 dólares por inyección.

En el caso argentino, el laboratorio mAbxience, del grupo Insud, será el encargado de la producción de la sustancia activa de la vacuna, mientras que el laboratorio mexicano Liomont completará el proceso de formulación y envasado.

Por lo pronto, esta vacuna, centrada en el vector viral, ya se está probando en Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos, después de un resultado inicial positivo con 1.000 personas en el Reino Unido.

En este sentido, el ministro de Salud argentino, Ginés González García, aseveró que "en un par de semanas" comenzará la producción sin esperar a que termine la fase 3 de la investigación, aunque se mostró muy optimista, puesto que los indicios sugieren que es "muy buena".

"Creo que nosotros la vamos a tener en el primer trimestre (de 2021), naturalmente van a venir muchas", señaló este miércoles en una entrevista con el canal noticioso TN.

Asimismo, el titular de Salud informó que el país austral pidió 11 millones de dosis de esta vacuna en cuanto sea registrada y añadió que ésta será distribuida de forma prioritaria entre los grupos considerados de riesgo y los trabajadores sanitarios.

2. ENSAYOS CLÍNICOS CON PFIZER

Además de la producción del patógeno de AstraZeneca, Argentina también es sede de los ensayos clínicos de la vacuna elaborada por la firma estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, cuyas pruebas arrancaron este mismo lunes en el país suramericano.

El Hospital Militar Central, ubicado en Buenos Aires, es el centro encargado de llevar adelante esta investigación, sumándose de este modo a los ensayos que transcurren en Estados Unidos, Alemania y Brasil.

Según los responsables del hospital, hasta ahora hay apuntados más de 25.000 voluntarios para participar de este estudio, que consistirá en la aplicación aleatoria de la vacuna en desarrollo y de un placebo.

Esta vacuna de Pfizer y BioNTech emplea el 'ARN mensajero', una copia de la información genética que tiene el virus a partir de la cual fabrica la llave (proteína) que utiliza para ingresar a la célula humana y producir la infección.

3. A LA ESPERA DE OTROS DESARROLLOS

En cualquier caso, Argentina no cierra la puerta a trabajar con el mayor número de vacunas posibles, en aras de garantizar una distribución efectiva para toda su población.

De hecho, González García indicó que la farmacéutica china Sinopharm "está al borde de hacer la fase clínica" también en Argentina, por lo que el país austral pasaría a trabajar con tres de las seis vacunas más avanzadas hasta la fecha.

"Sin prejuicio de que creemos que esta de hoy (la de AstraZeneca) es la mejor, o una de las mejores, puede ser que no lo sea, entonces tenemos que tener alternativas", dijo el ministro de Salud.

Sobre esta última vacuna, que está siendo probada en Emiratos Árabes Unidos y es de tipo "inactivo", el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, afiliado a Sinopharm, indicó que no había mostrado ningún efecto secundario grave en las primeras dos fases.

El titular de Salud también preguntó a la embajada rusa en Buenos Aires acerca de la vacuna registrada recientemente por este país, bautizada como 'Sputnik V', aunque desde la sede diplomática "no tenían información" al respecto.

4. SUERO EQUINO HIPERINMUNE, LA ALTERNATIVA ARGENTINA

En tanto, Argentina trabaja actualmente en el desarrollo de otras alternativas para combatir la COVID-19, con el suero equino hiperinmune como su principal baza.

El país austral inició a finales de julio los primeros ensayos clínicos con este medicamento, basado en anticuerpos obtenidos del suero de los caballos, con la idea de que se consolide como un medicamento eficaz contra la enfermedad incluso más allá de cuando empiece a administrarse una vacuna.

Por el momento, se autorizó el ensayo de fase 2/3, que se aplicará en 242 voluntarios y del que, tras haber obtenido buenos datos en laboratorio, se espera poder tener los primeros resultados clínicos dentro de unos dos meses.

Según los investigadores, la "potencia neutralizante" del virus por parte del suero equino es "de 50 a 100 veces mayor" que el promedio del plasma de convalecientes.

Otra de sus ventajas es que para generar este suero hiperinmune no es necesario que haya donantes, lo que favorece la producción a mayor escala del medicamento.

5. LA INVESTIGACIÓN AVANZA, PERO LA PANDEMIA CONTINÚA

Estos avances llegan en un momento particularmente crítico para Argentina, país que todavía atraviesa una situación sanitaria muy delicada, con 7.663 nuevos casos y 209 fallecidos por coronavirus este miércoles.

A ello se refirió este jueves la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, que instó a la población a "no perder el foco" del problema.

"En este momento no hay ninguna vacuna registrada, así que el rol individual tiene impacto en la salud colectiva. Esas medidas que seguimos recomendando hoy, acá y ahora tienen más importancia que nunca", subrayó Vizzotti durante el reporte matutino del Ministerio de Salud argentino.

Hasta ahora, el país austral acumula un total de 268.574 contagiados y 5.246 fallecidos por la COVID-19.