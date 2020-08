AMP.- O.Próximo.- Israel paraliza la anexión de zonas de Cisjordania en un acuerdo para establecer relaciones con EAU

Trump y Netanyahu califican de "histórico" el pacto para normalizar relaciones



El primer ministro de Israel dice que el acuerdo "no supone cambios" a sus planes de anexión



MADRID, 13 (EUROPA PRES)



El Gobierno de Israel ha accedido a no anexionar las zonas de Cisjordania que tenía previsto declarar bajo soberanía israelí en el marco de un acuerdo para normalizar relaciones con Emiratos Árabes Unidos (EAU) y que ha contado con la mediación de la Administración de Estados Unidos, que ha calificado de "histórico" el pacto.



El presidente norteamericano, Donald Trump, que ha difundido el comunicado en su cuenta de Twitter, ha asegurado que el acuerdo es un "enorme avance". "¡Histórico acuerdo de paz entre dos grandes amigos!", ha dicho Trump en uno de sus mensajes en dicha red social.



Posteriormente, el presidente estadounidense ha dicho en rueda de prensa que el acuerdo es "muy importante" y ha incidido en que "esto es algo que no se había logrado en más de 25 años", en referencia al acuerdo de paz entre Israel y Jordania en 1994.



Trump, que ha descrito al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al príncipe heredero emiratí, Mohamed bin Zayed, como "amigos", ha afirmado que ambos países "intercambiarán embajadas y embajadores e iniciarán la cooperación en un amplio espectro de áreas, entre ellas turismo, educación, sanidad, comercio y seguridad".



"Es un momento verdaderamente histórico", ha reiterado, al tiempo que ha agregado que el acuerdo supone "unir a dos de los socios más cercanos y capaces de Estados Unidos en la región" y que "es un paso significativo para un Oriente Próximo más pacífico, seguro y próspero".



"Ahora que se ha roto el hielo, espero que más países árabes y musulmanes sigan el ejemplo de EAU", ha señalado Trump, quien ha hecho hincapié en que Estados Unidos "está discutiendo ya esto con otras naciones".



Netanyahu también ha celebrado el paso como "histórico", sin entrar en el detalle del contenido. El acuerdo ha sido posible tras unos últimos contactos entre Trump, Netanyahu y Bin Zayed, según recoge el texto.



Como resultado de la normalización de relaciones, y "a petición del presidente Trump", las autoridades de Israel han accedido a suspender "la declaración de la soberanía" en los territorios incluidos dentro del plan de paz de la Administración norteamericana, lo que paralizaría cualquier gesto sobre Cisjordania.



Este hito es precisamente el que ha destacado en Twitter el príncipe emiratí al informar del acuerdo, en virtud del cual "EAU e Israel también han acordado cooperar y establecer una hoja de ruta hacia el establecimiento de relaciones bilaterales".



EAU, que en los últimos años había ejercido de mediador de Israel con otros países de la región, figuraba entre los que había criticado la posible anexión de partes de Cisjordania. Israel aspira ahora a "estrechar lazos" con otros países del mundo árabe y musulmán, reza el acuerdo.



Así, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores emiratí, Anuar Gargash, ha incidido en que "la suspensión por parte de Israel de la decisión de anexionar territorios palestinos es un gran logro" que impactará "en el futuro de la región, su pueblo y el mundo".



Gargash ha descrito el acuerdo a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter como "valiente" y ha señalado que el mismo "preserva las oportunidades de una solución de dos estados", al tiempo que ha pedido a las partes "el reinicio de las negociaciones".



"NO HAY CAMBIOS" A LA ANEXIÓN



Sin embargo, el primer ministro ha destacado en una rueda de prensa similar que el acuerdo "no supone cambios" a sus planes para anexionar zonas de Cisjordania, algo que "se llevará a cabo con total coordinación con Estados Unidos.



"Nunca renunciaré a nuestros derechos en nuestra tierra", ha dicho, al tiempo que enfatizado su compromiso con la anexión, antes de desvelar que Trump pidió una suspensión temporal de los planes, lo que implica que no serán totalmente cancelados.



Netanyahu ha subrayado además su compromiso con el conocido como 'acuerdo del siglo', presentado por Trump y rechazado por la Autoridad Palestina, sin pronunciarse sobre cómo sería el Estado palestino que surgiría de la aplicación de esta propuesta.



Por otra parte, ha manifestado que "siempre pensó que sería posible" lograr un acuerdo de este tipo con los países de la región. "Este acuerdo muestra un gran cambio en cómo es percibido Israel en Oriente Próximo", ha defendido, según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'.



De esta forma, ha adelantado que otros países de la región establecerán relaciones diplomáticas con Israel en el futuro, sin dar detalles al respecto.



El acuerdo ha sido igualmente aplaudido por el ministro de Defensa israelí, Benjamin Gantz, quien ha dicho que es "importante y significativo". "Este acuerdo demuestra la alianza entre países de la región interesados en la prosperidad y la estabilidad regional", ha añadido.



"Estoy seguro de que este acuerdo tendrá muchas consecuencias positivas para el futuro de todo Oriente Próximo y para el estatus de Israel en el mundo y la región. Pido a otros países árabes que mejoren sus lazos con Israel con acuerdos de paz adicionales", ha manifestado.



"AVANZAR HACIA LA PAZ EN ORIENTE PRÓXIMO"



Las tres partes implicadas en estas conversaciones confían en que el acuerdo permita "avanzar hacia la paz en Oriente Próximo", mientras que se comprometen a seguir trabajando en una resolución "justa, completa y duradera" del conflicto entre israelíes y palestinos.



Estados Unidos celebra que ahora sus "dos socios más fiables y capaces" en la zona hayan decidido zanjar sus tradicionales disputas trabajando en áreas de interés común, mientras que los líderes israelí y emiratí agradecen "la dedicación de Trump para lograr la paz en la región" con un enfoque que consideran "pragmático y único".



El acuerdo prevé que "en las próximas semanas" autoridades de Israel y Emiratos se reúnan para firmar los memorandos en temas concretos, al tiempo que se plantea la apertura de embajadas. Con este pacto, ya son tres los países árabes con los que Israel ha firmado la paz, además de Egipto y Jordania.



El Departamento de Estado estadounidense ha hablado igualmente de "un día histórico" y ha manifestado que "es un significativo paso adelante para la paz en Oriente Próximo, antes de destacar el papel jugado por Trump para lograr este acuerdo.



"Estados Unidos espera que este paso valiente sea el primero en una serie de acuerdos que ponga fin a 72 años de hostilidades en la región", ha defendido. "El acuerdo de normalización entre Israel y EAU tiene un potencial similar (a los alcanzados en 1978 y 1994 con Egipto y Jordania, respectivamente) y es una promesa para días mejores en toda la región", ha remachado.



En lo relativo a las reacciones internacionales, el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha sido uno de los primeros en aplaudir el acuerdo "para suspender la anexión de territorios palestinos y dar pasos que traigan la paz a Oriente Próximo".



"Aprecio los esfuerzos para lograr la prosperidad y la estabilidad en nuestra región por parte de aquellos a cargo de este acuerdo", ha manifestado el mandatario egipcio a través de su cuenta en Twitter.