29/06/2019 Amelia Bono nos sorprende desvelando una faceta oculta que no nos puede gustar más. MADRID, 13 (CHANCE) Nos declaramos fans absolutos de Amelia Bono. Y es que la empresaria se ha destapado, en los últimos meses, como una mujer todoterreno que no nos puede gustar más. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Nos declaramos fans absolutos de Amelia Bono. Y es que la empresaria se ha destapado, en los últimos meses, como una mujer todoterreno que no nos puede gustar más.



En primer lugar, por ser una inspiración a la hora de vestir. La mujer de Manuel Martos nos ha conquistado con los looks que comparte en su cuenta de Instagram. Unos modelos siempre ideales, con los que desvela las tendencias que se llevan este verano, demostrando que se puede vestir bien sin arruinarnos.



En segundo, por lo enamorada que está de su marido. Amelia y Manuel llevan casados la friolera de doce años y es complicado encontrar a una pareja que se quiera tanto y se entienda tan bien como la formada por la hija de José Bono y el hijo de Raphael.



Y, como no, por ser una mamá todoterreno. Con cuatro hijos pequeños, no siempre es fácil llevar el día a día, pero Amelia ha demostrado que ella puede con eso y con más y siempre nos da la clave para entretener a sus niños a base de planes sencillos y divertidos con los que Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime se lo pasan bomba.



Por último, pero no por ello menos importante, Amelia nos ha conquistado, a raíz del confinamiento, con una naturalidad y una cercanía que hasta ahora desconocíamos. Ocurrente, divertida y muy "payasa", la empresaria comparte habitualmente en su cuenta de Instagram momentos familiares con los que, a base de bailes y bromas, siempre nos arrancan una sonrisa.



Precisamente, Amelia acaba de colgar un vídeo en su red social en el que, en clave de humor, realiza una divertida coreografía con tres de sus hijos. Compenetrados, con gafas de sol y con mucho ritmo, la mujer de Manuel Martos y sus pequeños demuestran, una vez más, el motivo por el que, como decíamos, nos declaramos fans absolutos de ella.