Afganistán.- Un grupo de hombres incendia una escuela en el norte de Afganistán

KABUL, 13 (DPA/EP)



Un grupo de hombres no identificados ha incendiado una escuela durante la madrugada de este jueves en Taluqan, la capital de la provincia de Tajar, en el norte de Afganistán, según han informado las autoridades locales.



El colegio atacado ha sido el Abu Osman Taluqani, el centro educativo más antiguo de la capital provincial donde estudian más de 2.000 alumnos a los que el fuego no ha sorprendido en clase porque se ha producido durante la noche.



Un portavoz del Ministerio de Educación ha contado que seis clases, tres oficinas y numerosos libros y ordenadores, así como otros documentos, han quedado reducidos a cenizas antes de que los Bomberos lograran extinguir el incendio.



"Consideramos que los responsables de este suceso son enemigos del conocimiento y de la sabiduría y enemigos del futuro de los niños de Afganistán", ha dicho el portavoz ministerial. La Policía ya investiga lo ocurrido.



Tajar es una de las provincias más volátiles de Afganistán dado que la mayoría de los distritos son objeto de disputa entre los talibán y las fuerzas de seguridad. El ataque a la escuela se ha producido justo cuando el país se prepara para reabrir las aulas tras los cinco meses de cierre obligados por la pandemia de coronavorius.



Según UNICEF, unos 3,7 millones de niños afganos están actualmente fuera de las aulas y solo el 54 por ciento de los que asiste a clase logra completar la educación primaria. Las autoridades locales han reconocido que las niñas no pueden ir al colegio en la mayoría de Tajar una vez superado el sexto grado por las amenazas de seguridad.



EXPLOSIÓN EN KANDAHAR



Por otro lado, al menos cuatro civiles han muerto y otros seis han resultado heridos, incluidos niños, por la explosión de una bomba al paso de un coche en el distrito de Panjwai, en a provincia de Kandahar (sur), según han contado fuentes policiales a la agencia de noticias Jaama.



"Tres mujeres y un niño han muerto y otros cuatro niños, una mujer y un hombre resultaron heridos en la explosión", ha precisado el cuerpo de seguridad en declaraciones recogidas por Sputnik.



De momento, ningún grupo armado ha reivindicado la autoría del ataque, si bien los talibán suelen atentar de esta forma. Según la ONU, durante el primer semestre del año al menos 1.282 civiles murieron y otros 2.176 resultaron heridos por la violencia en Afganistán.