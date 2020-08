Una coalición de movimientos negros brasileños exige la destitución de Bolsonaro

En la imagen, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 12 ago (EFE).- Una coalición de movimientos contra el racismo, integrada en su mayoría por colectivos negros, presentó este miércoles una demanda para la apertura de un juicio con miras a la posible destitución del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

La acción está volcada en un documento entregado a la Cámara de Diputados y se fundamenta en supuestos "crímenes contra la vida de la población negra" cometidos por el mandatario en el marco de su gestión de la pandemia de coronavirus, que ya ha causado en el país más de 103.000 muertos y tres millones de casos.

"Frente a más de 100.000 muertes, más que una necesidad ética el 'impeachment' es hoy una imposición humanitaria", dice el documento entregado a la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Rodrigo Maia, tiene la potestad constitucional de archivar o dar curso a una solicitud de juicio político contra un gobernante.

Según la Coalición Negra por los Derechos, integrada por medio centenar de colectivos antirracistas, "la mayoría" de los fallecidos por coronavirus en Brasil "eran de las favelas, las periferias y los barrios de gente pobre", donde los afrodescendientes constituyen una enorme mayoría.

El documento afirma que el negacionismo de Bolsonaro frente a la gravedad de la pandemia "acentúa la política de genocidio contra la población negra", la que más sufre con la pobreza y la delincuencia en el país.

El desdén con que el Gobierno del líder de la ultraderecha ha tratado a la pandemia de COVID-19, de acuerdo con el texto, representa "un nuevo atentado contra la vida de las comunidades negras" en el país, que tiene una de las mayores tasas de afrodescendientes del mundo.

El pedido de juicio político presentado este miércoles se suma a otros cincuenta que ya reposan sobre la mesa del presidente de la Cámara de Diputados y que apuntan diversas causas, en su mayoría relacionadas con asuntos relativos a los derechos humanos.

Rodrigo Maia, sin embargo, ha dicho en su condición de jefe de la Cámara Baja que, hasta ahora, no ha identificado razones suficientes para un juicio político en ninguno de esos pedidos, aunque también ha matizado que no puede tomar una decisión de esa naturaleza cuando el país enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes.

"Discutir ese asunto en medio de una pandemia profundizaría aún más una crisis que no es pequeña", que "ya derrumbó a la economía y destruyó millones de empleos", y que "no se puede alimentar con otra crisis política, que nunca se sabe cómo acaba", dijo Maia la semana pasada.