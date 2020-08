Un épico Lillard anota 61 puntos y eleva a Portland a puestos de playoffs

Con una actuación que entró en la historia de la NBA, el base Damian Lillard anotó 61 puntos este martes para conducir a los Portland Trail Blazers a un triunfo crítico ante los Dallas Mavericks y situarse en la octava posición de la Conferencia Oeste.

Los Blazers se adelantaron así a los otros tres aspirantes al último boleto disponible para los playoffs, que se encuentran empatados a solo 0,5 victorias de Portland: los Grizzlies (9º lugar), los Phoenix Suns (10º) y los San Antonio Spurs (11º).

El jueves, estos cuatro equipos jugarán su último partido de fase regular y las dos franquicias que terminen en la octava y novena plaza disputarán el fin de semana una eliminatoria directa (denominada "play in") para definir quién logra el boleto a los playoffs, que arrancan el 17 de agosto.

A solo dos días de anotar 51 puntos ante los Philadelphia 76ers, Damian Lillard hizo otra exhibición este martes con 61 puntos (igualando la mejor marca de su carrera) para dar el triunfo a los Blazers por 134 a 131 ante los Dallas Mavericks.

El base, de 30 años, se convirtió en el segundo jugador de la historia de la NBA, tras Wilt Chamberlain, en sumar al menos tres partidos con más de 60 puntos en una misma temporada.

Los Blazers suman cinco victorias y dos derrotas en Disney World y son los mejores posicionados para conseguir el jueves un puesto en el "play in" en su partido ante los Brooklyn Nets.

La victoria "no la podíamos querer más. Yo dije que no venia aquí a perder el tiempo (...) No hemos hecho todavía el trabajo pero estamos luchando por él", dijo Lillard. "Ahora tenemos que acabar bien. Controlamos nuestro destino y sabemos lo que tenemos que hacer".

Con 37 puntos de media, Lillard es también uno de los grandes favoritos a obtener el premio al mejor jugador de los partidos en Disney World, galardón creado este martes por la NBA.

Por los Mavericks, el letón Kristaps Porzingis se lució con 36 puntos y 7 triples y el esloveno Luka Doncic con 25 puntos y 10 asistencias.

- Suns siguen imparables -

Los sorprendentes Phoenix Suns lograron su séptimo triunfo consecutivo en Disney World ante los Philadelphia 76ers por 130 a 117, con 35 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias de su estrella Devin Booker.

El escolta, que promedia 31 puntos por partido en Orlando, estuvo asistido por el base español Ricky Rubio, que firmó un doble-doble con 16 puntos y 10 asistencias, y el alero Mikal Bridges con 24 puntos.

Por los 76ers, que tenían la baja por lesión de sus estrellas Joel Embiid y Ben Simmons, el escolta Alec Burks anotó 23 puntos y el base brasileño Raul Neto otros 22.

Los Memphis Grizzlies, que llegaron a Orlando con una clara ventaja para disputar el 'play in', sumaron su sexta derrota en siete juegos al caer ante los Boston Celtics por 122-107.

El base novato Ja Morant anotó 26 puntos y dio 13 asistencias, mientras que por los Celtics su estrella Jayson Tatum brilló con 29 puntos y el base Kemba Walker firmó otros 19.

Los Spurs, de su lado, mantienen sus sueños de clasificar gracias a su victoria por 123 a 105 a los Houston Rockets, que reservaron a su figura James Harden.

- Giannis expulsado por cabezazo -

En un partido sin nada en juego, los Milwaukee Bucks, líderes del Este, derrotaron por 126 a 113 a los Washington Wizards.

A pesar de que su rival no conoce la victoria en Orlando, el técnico de los Bucks no concedió descanso a Giannis Antetokounmpo y el griego fue expulsado con 10 minutos en pista por golpear su cabeza contra la del alemán Moritz Wagner, quien le acababa de forzar una falta personal en ataque.

"Terrible acción", dijo después Antetokounmpo. "Si pudiera volver atrás, retroceder en el tiempo y volver a esa jugada, no lo haría. Pero al final del día, todos somos humanos, todos cometemos errores".

"Él es un MVP. La gente lo pone a prueba. Normalmente es fenomenal y lo de hoy fue un error", dijo Mike Budenholzer, técnico de los Bucks.

Budenholzer señaló que la liga debería revisar acciones anteriores al incidente antes de decidir sobre una posible multa o suspensión para Antetokounmpo, quien terminó el juego con 12 puntos y 9 rebotes.

Este martes, la NBA anunció que otorgará premios al mejor jugador y al mejor quinteto de los 88 partidos de fase regular que se disputan en Disney World desde la reanudación del 30 de julio hasta la jornada final del viernes.

Partidos de la jornada del martes en la NBA:

Orlando Magic - Brooklyn Nets 96-108

San Antonio Spurs - Houston Rockets 123-105

Philadelphia 76ers - Phoenix Suns 117-130

Memphis Grizzlies - Boston Celtics 107-122

Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers 131-134

Sacramento Kings - New Orleans Pelicans 112-106

Washington Wizards - Milwaukee Bucks 113-126

