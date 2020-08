UE.- Los 27 discutirán la crisis en Bielorrusia y la tensión con Turquía este viernes en una videoconferencia

BRUSELAS, 12 (EUROPA PRESS)



Los ministros de Exteriores de la UE tratarán este viernes en un encuentro extraordinario por videoconferencia la crisis en Bielorrusia, tras la huída de la candidata opositora Svetlana Tijanovskaya en medio de las protestas contra el resultado electoral, y la escalada de tensión en el Mediterráneo oriental, donde Turquía sigue con sus maniobras prospectivas en aguas de jurisdicción griega.



Según ha avanzado el Ministerio de Exteriores de Polonia y ha confirmado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, la UE debatirá vía videoconferencia los últimos acontecimientos en Bielorrusia, atendiendo de esta forma la petición de Varsovia, apoyada por otros países bálticos como Lituania, que ha acogido a Tijanovskaya. Estos países, que cuentan con frontera terrestre con Bielorrusia, representan la línea dura dentro de la UE y han calificado las elecciones presidenciales de fraude.



Este martes, en una declaración unánime, los Veintisiete señalaron que las elecciones presidenciales en Bielorrusia no fueron "libres, ni justas" y avisaron de que la UE revisará su relación con Minsk, sin descartar adoptar sanciones tras la represión de las manifestaciones contra el presidente, Alexander Lukashenko.



La reunión también tratará la tensión creciente con Turquía, tal y como había solicitado Grecia de la mano de su primer ministro, Kyriakos Mitsotakis. Atenas ha redoblado los esfuerzos diplomáticos las últimas semanas ante la intimidación de Ankara que continúa su campaña de prospecciones y actividades de exploración de hidrocarburos en el Mediterráneo.



Grecia ha acusado a Turquía de seguir la 'diplomacia del cañorero' y de actuar como un país del siglo XIX, asegurando que no cederá a ningún "chantaje" y defenderá su soberanía. "Esta petición llega en un momento de clara amenaza por parte de Turquía contra la paz y seguridad en la región, en particular en Grecia y Chipre", señaló el comunicado del Ministerio de Exteriores heleno, en el que pidió realizar un Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario.



Este viernes, el ministro de Exteriores, Nikos Dendias, se verá con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, para abordar la situación.



LA EXPLOSIÓN EN LÍBANO



Además, Borrell ha confirmado que aprovechará la ocasión para abordar la situación en Líbano, tras las explosiones que se produjeron hace una semana en el puerto de Beirut y que han dejado más de 200 muertos y 7.000 heridos.



Según ha defendido el Alto Representante, esta tragedia debe servir de punto de inflexión para el país y las protestas ciudadanas de "llamada de atención" no solo para las autoridades locales sino para toda la comunidad internacional.



"Debemos escucharlas. Ahora deben seguir pasos concretos y valientes, si no, será imposible restaurar la confianza, que es un requisito para cualquier proceso de reforma significativo", ha afirmado en las últimas horas.