Trump donó dos veces a Harris, a quien ahora llama ‘horrible’

(Bloomberg) -- El presidente de EE.UU., Donald Trump, realizó donaciones a la candidata demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris en 2011 y 2013.

Trump llamó a Harris la senadora “más mala” y “más horrible” cuando se le preguntó sobre su incorporación como fórmula vicepresidencial de Joe Biden el martes. Sin embargo, donó US$5.000 el 26 de septiembre de 2011 y US$1.000 el 20 de febrero de 2013 a la campaña de reelección de Harris para fiscal general de California, según registros de financiación de campañas del estado.

Un portavoz de Harris dijo al Sacramento Bee que ella donó los US$6.000 a una organización sin fines de lucro que aboga por los centroamericanos en 2015.

La hija de Trump, Ivanka, también donó US$2.000 a Harris el 3 de junio de 2014, según muestran los registros de financiación de campañas.

Nota Original:Trump Donated Twice to Harris, Whom He Now Scorns as ‘Horrible’

