Trump dice que exigencias demócratas sobre paquete de ayuda son "ridículas"

Por Susan Heavey y Susan Cornwell

WASHINGTON, 12 ago (Reuters) - El presidente Donald Trump acusó el miércoles a los demócratas del Congreso de no querer negociar un paquete de ayuda por coronavirus en Estados Unidos, porque se negaba a aceptar solicitudes de gasto "ridículas" no relacionadas con la pandemia.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que los principales negociadores republicanos y demócratas se acusaran mutuamente por un punto muerto de cinco días en las conversaciones sobre la legislación.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el principal negociador de Trump, cuestionó una declaración de los dos demócratas más importantes del Congreso de que los republicanos habían buscado más conversaciones sin ceder en su oferta inicial de un paquete de 1 billón de dólares, menos de un tercio de lo aprobado en mayo por la Cámara controlada por los demócratas.

"El secretario Mnuchin hizo una propuesta para reunirse y dejó en claro que... la Casa Blanca no se está moviendo de su posición con respecto al tamaño y alcance de un paquete legislativo", dijeron la presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, en un comunicado conjunto.

"Le hemos dejado en claro de nuevo a la administración que estamos dispuestos a reanudar las negociaciones una vez que comiencen a tomar este proceso en serio", aseguraron.

En respuesta, Mnuchin afirmó que Pelosi "no estaba dispuesta a reunirse para continuar las negociaciones a menos que accediéramos por adelantado a su propuesta, que cuesta al menos 2 billones de dólares".

Hablando a periodistas en la Casa Blanca, Trump se centró en las solicitudes demócratas para apoyar la votación por correo para las elecciones de noviembre y el Servicio Postal. El mandatario ha dicho con frecuencia que la votación por correo conduciría a un fraude generalizado, una noción que los datos no respaldan.

"Chuck Schumer y Nancy Pelosi mantienen al pueblo estadounidense como rehén por dinero para su agenda radical de izquierda, que el país no quiere y no aceptará", dijo.

"El proyecto de ley no va a suceder porque ni siquiera quieren hablar de ello, porque no podemos darles el tipo de cosas ridículas que quieren que no tienen nada que ver con el virus de China", agregó Trump.

Schumer dijo la semana pasada que los demócratas habían sugerido que los negociadores de la Casa Blanca cedieran para acercarse a un punto medio. La propuesta de 1 billón de dólares del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, encontró la oposición inmediata tanto de los demócratas como de algunos de sus compañeros republicanos.

La pandemia mundial ha sido particularmente dañina en Estados Unidos, donde ha matado a más de 164.000 personas, más que en ningún otro país, y ha dejado sin empleo a decenas de millones de trabajadores, que ahora han visto un nuevo golpe después de que el mes pasado expiró un aporte adicional de 600 dólares semanales por desempleo.

Las conversaciones sobre un nuevo paquete se rompieron el viernes pasado. Los puntos de conflicto incluyen la cantidad de ayuda por desempleo, los aportes a los gobiernos estatales y locales, el dinero para la reapertura de las escuelas y otros asuntos.

(Reporte de Steve Holland y Susan Heavey en Washington, Reporte adicional de David Lawder y Susan Cornwell en Washington, Escrito por David Morgan y Tim Ahmann, Editado en Español por Manuel Farías)