Simeone: "Duele no tener a Vrsaljko y Correa"

Lisboa, 12 ago (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atletico de Madrid, dijo este miércoles que "duele" no tener con el equipo a Sime Vrsaljko y Ángel Correa, aislados en sus domicilios por sus positivos por Covid-19, para el partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Leipzig, aunque esperó disponer de ellos "en el andar" del torneo si avanzan en la competición.

"Está claro que, en estos momentos, duele no tener con nosotros a Sime, un chico que ha hecho muchísimo esfuerzo para volver a jugar, por su lesión, por su tiempo que ha tardado en recuperarse, y que cuando jugó no estaba en condiciones de jugar, pero dejó el corazón por el equipo", expresó el técnico argentino.

"Y Angelito es todo corazón. Es un jugador importantísimo para nosotros. Los números hablan por sí solos de su importancia en el equipo. O sea, que se nos quedaron dos hombres importantísimos desde el corazón hacia el equipo. Esperemos que los podamos tener en el andar, si es que nos toca avanzar en la competición", añadió en la rueda de prensa telemática desde el estadio José Alvalade de Lisboa.