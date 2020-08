Secretario del Tesoro EEUU dice no puede especular sobre si habrá acuerdo de ayuda por COVID-19

FOTO DE ARCHIVO: El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, habla durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, en Washington DC, EEUU, el 21 de abril de 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

WASHINGTON, 12 ago (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo el miércoles que es posible que la Casa Blanca y los principales legisladores demócratas no puedan llegar a un acuerdo sobre la ayuda por coronavirus, en el quinto día sin conversaciones sobre el estancamiento que bloquea el alivio económico para millones de estadounidenses.

Mnuchin, quien pasó casi dos semanas tratando de negociar un acuerdo en conversaciones con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, también describió el resultado potencial de las negociaciones en términos de las perspectivas de reelección del presidente Donald Trump.

"No puedo especular. Si los demócratas están dispuestos a ser razonables, hay un compromiso. Si los demócratas se centran en la política y no quieren hacer nada que tenga éxito para el presidente, no habrá un acuerdo", dijo a Fox Business Network en una entrevista.

Schumer acusó a los republicanos de negarse a reunirse, después de que los demócratas ofrecieron acordar un punto medio entre la oferta de 1.000 millones de dólares de los republicanos del Senado y la medida de 3.000 millones de dólares aprobada por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas en mayo.

Mnuchin nuevamente desestimó el miércoles la oferta de los demócratas como "ridícula".

El impasse, que comenzó el viernes pasado cuando las conversaciones se interrumpieron sin un acuerdo, ha puesto nerviosos a los inversores estadounidenses con más de 5,16 millones de casos de COVID-19 en Estados Unidos.

La pandemia global ha cobrado un precio particularmente alto en Estados Unidos, donde ha causado la muerte de más de 164.000 personas, más que en cualquier otro país.

(Por Susan Heavey y David Morgan. Editado en español por Juana Casas)