Sandinistas acusan de calumnia a una periodista crítica del Gobierno de Ortega

Managua, 11 ago (EFE).- Tres trabajadoras de una Alcaldía sandinista interpusieron este martes una denuncia por calumnia en contra de la periodista Kalua Salazar, de la emisora La Costeñísima, crítica con el Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

La acusación fue interpuesta por los abogados de Julia Elena Zeledón, Shamia Ruiz Castillo, y Griselda Centeno, en el Juzgado Local Penal de Bluefields, circunscripción de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).

Según la acusación, la periodista habría mencionado a las tres mujeres, que trabajan en la Alcaldía de El Rama, gobernada por los sandinistas, en un reportaje sobre malversación de fondos públicos.

La periodista, de 25 años, dijo a Efe que no ha sido notificada sobre la querella, pero se dio cuenta de la misma por un colega que trabaja en el Estado y también porque los simpatizantes del Gobierno han hecho eco de la misma en las redes sociales.

"Esto (acusación judicial) tiene un claro objetivo, y es tratar de intimidar, acosar, meter en miedo al personal de La Costeñísima. Buscan cerrarla, porque no quieren que haya una radio que esté al lado del pueblo, quieren que sólo haya radios oficialistas, pero somos un medio independiente, siempre estaremos al lado de las denuncias del pueblo", señaló la periodista.

SEGUNDO CASO CONTRA LA COSTEÑÍSIMA

Salazar, quien recientemente publicó un reportaje sobre la corrupción estatal en el municipio de El Rama, en el sureste de Nicaragua, recordó que el fundador y director de La Costeñísima, Sergio León, también fue un periodista crítico del Gobierno que recibió acusaciones, así como asedio de la Policía y de los militantes sandinistas hasta el día de su muerte, el 14 de junio pasado.

Al momento de fallecer, León, de 52 años, estaba citado por la estatal Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC) para responder a una solicitud de supuesta calumnia, el mismo delito que se le atribuyen a Salazar.

Aunque la periodista dijo no haber recibido amenazas de muerte, afirmó sentirse "insegura".

"Me siento insegura, primeramente, porque soy mujer. Muchas personas me pueden hacer daño cuando salgo de la casa, del trabajo, de la universidad. Luego, como periodista. Es terrible aparentar que todo está bien, cuando uno sabe que tiene temor por la inseguridad", resaltó.

Salazar dijo que, si bien no ha sido notificada por un juez, La Costeñísima ya está trabajando en su defensa, y ha recibido la disposición de apoyo por parte de diferentes organismos defensores de los derechos humanos.

Según la no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, los ataques contra periodistas independientes, que proliferaron a raíz de las protestas masivas contra el presidente Daniel Ortega en abril de 2018, volvieron a recrudecer en julio pasado, cuando se registraron 30 en un solo mes, en comparación con los 52 reportados en los tres meses anteriores.

Por su parte, el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) informó de 351 delitos contra la libertad de prensa y acceso a la información, entre marzo y julio pasados.