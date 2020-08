Sánchez evita comentar la imputación de Podemos y expresa su "máximo respeto" a la labor de los jueces

PALMA DE MALLORCA, 12 (OTR/PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado comentar este miércoles la imputación de Podemos como persona jurídica y de varios de sus dirigentes en la causa que investiga la financiación del partido, y se ha limitado a expresar su "máximo respeto" hacia la labor de los jueces y su "independencia".



"La actitud que siempre he mantenido desde que soy presidente del Gobierno no se ve afectada. Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de Derecho y que hay una independencia del poder judicial, y esta investigación está en manos del poder judicial. Por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto, como en muchos otros que nada tienen que ver con la política", ha declarado.



Así se ha pronunciado Sánchez en rueda de prensa en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca tras mantener un encuentro con el Rey Felipe VI, ante varias preguntas de los periodistas, que querían saber si al presidente le preocupa que su socio de gobierno esté imputado.



Concretamente, tres de las siete preguntas formuladas por los medios de comunicación se referían a este asunto, pero Sánchez no ha variado su respuesta inicial y ha afirmado que ha sido "bastante claro" en sus declaraciones.



¿ESTAS NO SON NOTICIAS INQUIETANTES Y PERTURBADORAS?



"Máximo respeto al poder judicial y a su trabajo. Por tanto, nada más que añadir", ha contestado a una periodista que le ha preguntado si las noticias sobre Podemos le parecen "inquietantes y perturbadoras", como calificó el jefe del Ejecutivo las informaciones sobre las supuestas irregularidades cometidas por el Rey emérito, Juan Carlos I.



El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, imputó este martes a Podemos en relación con la financiación de la formación morada tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.



Además, el juez ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, responsable de las campañas electorales y estrecho colaborador de Pablo Iglesias, así como al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.