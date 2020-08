Sacramento Kings se impone por 112-106 frente a New Orleans Pelicans

Sacramento Kings se impuso a New Orleans Pelicans por 112-106 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Sacramento Kings cayeron derrotados contra Houston Rockets por 112-129. Por su parte, los de New Orleans Pelicans también perdieron la pasada jornada con San Antonio Spurs por 113-122, completando una racha de cuatro derrotas en sus cinco últimos partidos. Sacramento Kings, con este resultado, se queda por ahora fuera de los Play-off con 29 partidos ganados de 70 disputados, mientras que New Orleans Pelicans, tras el partido, se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 30 victorias en 70 partidos jugados.

Durante el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador y concluyó con un resultado de 27-29. Después, el segundo cuarto nuevamente tuvo varios cambios de líder en el marcador y el cuarto acabó con un resultado parcial de 35-32. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 62-61 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto Sacramento Kings acrecentó su diferencia, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 11-2 y tuvo una diferencia máxima de 13 puntos (92-79) y finalizó con un resultado parcial de 32-23 y un 94-84 total. Por último, en el último cuarto redujeron distancias los jugadores del equipo visitantes, aunque no fue suficiente para conseguir ganar el partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 18-22. Finalmente, el partido concluyó con un resultado final de 112-106 para los locales.

El triunfo de Sacramento Kings se debió en parte gracias a los 25 puntos, dos asistencias y ocho rebotes de Harrison Barnes y los 16 puntos, siete asistencias y seis rebotes de Bogdan Bogdanovic. Los 21 puntos, una asistencia y cuatro rebotes de Jahlil Okafor y los 18 puntos, cuatro asistencias y un rebote de Frank Jackson no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans pudiese ganar el partido.

Tras ganar el encuentro, el próximo choque de Sacramento Kings será contra Los Angeles Lakers en el Hp Field House, mientras que el próximo rival de New Orleans Pelicans será Orlando Magic, con el que se medirá en el Visa Athletic Center.