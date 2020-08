Rey Felipe.- Sánchez trata con Felipe VI en Marivent la situación sanitaria y económica del país

Ha sido su primer encuentro oficial tras la marcha de Juan Carlos I



PALMA DE MALLORCA, 12 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este miércoles con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, donde han tratado la situación sanitaria y económica del país así como cuestiones de política internacional.



Así lo ha explicado el propio Sánchez en una breve comparecencia ante los medios tras el encuentro con el monarca. Ha sido el primer encuentro oficial entre ambos tras conocerse la decisión de Juan Carlos I de abandonar España.



Sánchez, desplazado desde Lanzarote, ha llegado al recinto hacia las 12.22 horas -unos minutos antes de lo previsto- en coche oficial, y ha sido recibido por el Rey. Tras posar para los medios de comunicación, ambos han pasado al interior del edificio.



La reunión ha durado poco más de una hora y posteriormente Sánchez ha comparecido ante los medios, a quienes ha indicado que ha sido "un despacho ordinario" -cada año se reúne el Jefe del Estado con el presidente del Gobierno en Marivent en agosto- en una situación "extraordinaria" por la pandemia de COVID-19.



El presidente ha explicado que ha hablado con el Rey de la evolución del COVID-19 en España y en todo el planeta. En el ámbito nacional, ha destacado en particular la afectación sobre sectores económicos "muy importantes para determinados territorios" como Baleares y Canarias.



También han tratado otras cuestiones de política internacional, entre ellas "la tragedia que ha asolado" al Líbano, un país al que España es "muy cercana". En este punto el presidente ha destacado "la importancia presencia de militares" españoles en el país.



Esta reunión se produce cuando sigue sin conocerse el paradero actual del monarca emérito, y el día después de trascender la imputación de Podemos por presunta financiación ilegal.



En su intervención ante los medios, antes del turno de preguntas, Sánchez no ha hecho referencia expresa a estas cuestiones; no obstante, ha recalcado la importancia del "normal funcionamiento de las instituciones públicas" y de contar con "la necesaria estabilidad institucional para abordar los verdaderos desafíos de la sociedad".



La comparecencia del presidente este año en Marivent ha sido más breve que la de 2019. En tres turnos de preguntas, los periodistas han preguntado a Sánchez por el paradero del Rey emérito -una información que ha dejado en manos de Casa Real- y la imputación de Podemos -a lo que se ha limitado a expresar su respeto a las decisiones judiciales-.



Con perspectiva balear, también le han preguntado por la prolongación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y las bonificaciones al descuento de residente.



En el recinto del Palacio también ha estado presente la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, pero no la esposa del presidente, Begoña Gómez, que sí se desplazó a Palma con motivo del despacho estival en 2018.



Después de comer en Marivent, Sánchez mantendrá un encuentro con la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el Consolat de Mar, pero se prevé que sólo la jefa autonómica comparezca después ante la prensa.



VACACIONES SIN JUAN CARLOS



El despacho con Sánchez es uno de los actos oficiales incluidos en la agenda del Rey Felipe VI durante su estancia en Mallorca este verano. La Familia Real se trasladó el pasado fin de semana a Mallorca, donde acostumbra a pasar sus vacaciones.



Este año cuenta con la ausencia de Juan Carlos I tras su marcha fuera de España, mientras que sí que está la madre del actual jefe del Estado, la Reina Sofía.



La agenda del monarca comenzó este lunes recibiendo a la presidenta de Baleares, Francina Armengol, al alcalde de Palma, José Hila -de manera telemática ya que está aislado-, a la presidenta del Consell, Catalina Cladera, y al presidente del Parlament, Vicenç Thomas.



Por la tarde la Familia Real visitó la localidad de Petra, donde la Infanta Sofía apareció con muletas tras sufrir un percance el domingo. Don Felipe, doña Letizia y sus hijas visitaron tres lugares --casa natal, museo y convento-- de la vida y obra de Fra Juníper Serra.



Este martes, la Familia Real visitó el proyecto socioeducativo Naüm en el barrio de Son Roca, en Palma. Este jueves está previsto que viajen a Menorca acompañados por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.