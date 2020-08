Perú.- La Fiscalía de Perú pide más de 20 años de cárcel para el ex presidente Alejandro Toledo por el caso Odebrecht

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de Perú ha solicitado 20 años y seis meses de cárcel para el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Odebrecht.



El fiscal del caso, José Domingo Pérez, ha pedido al juez Richard Concepción que imponga a Toledo nueve años de cárcel por un delito de colusión y otros once años y seis meses por otro de blanqueo de capitales.



Toledo está acusado de haber recibido al menos 35 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht para conseguir el contrato para la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.



El antiguo mandatario, investigado también en otros casos de corrupción, está bajo arresto domiciliario en Estados Unidos a la espera de que se resuelva su proceso de extradición a Perú. La próxima audiencia sobre su posible repatriación está fijada para el 4 de septiembre, según informa 'Peru21'.



Los también ex presidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, así como la líder opositora Keiko Fujimori, están siendo investigados igualmente por el caso Odebrecht, un escándalo que extiende sus tentáculos por toda la región.