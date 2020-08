Optimistas de MercadoLibre aumentan apuesta ante repunte estelar

(Bloomberg) -- Analistas están aumentando los precios meta para MercadoLibre Inc. después de que sus resultados trimestrales revelaran que el mercado en línea más grande de América Latina está bien posicionado para crecer en una economía que se ha adaptado a las normas de aislamiento en casa.

Deutsche Bank, Morgan Stanley y Crédit Suisse figuraron entre una docena de firmas que elevaron sus estimaciones sobre el valor de la compañía después de que las ganancias se triplicaron en el segundo trimestre. Las acciones ya se habían disparado, casi duplicándose este año y, en un momento dado, convirtieron a la empresa con sede en Buenos Aires en la compañía más valiosa de América Latina.

La plataforma de comercio electrónico prosperó en medio de la pandemia, cuando las cuarentenas cambiaron las compras en línea, impulsando tanto sus propias ventas de mercancías como el uso de los servicios de pago que vende a otros minoristas.

“Es una fase muy inicial de la penetración del comercio electrónico en América Latina”, dijo Ignacio Arnau, gestor de fondos con sede en Madrid en Bestinver Asset Management. “MercadoLibre será claramente de los principales actores si mantiene una buena ejecución”.

Las acciones han subido más de 92% en Nueva York este año a cerca de US$1.100, mientras que el precio meta promedio compilado por Bloomberg es de US$1.168. Pero la mayoría de los informes de analistas emitidos desde que se publicaron las ganancias el 10 de agosto han sido más optimistas.

Ravi Jain, analista de HSBC Holdings Plc, cuyas recomendaciones sobre las acciones produjeron los mejores rendimientos durante el año pasado, según clasificaciones de Bloomberg, aumentó su precio meta a US$1.350 desde US$1.200, citando señales de un fuerte comienzo del tercer trimestre.

Stephen Ju, de Crédit Suisse Group AG, es aun más optimista, diciendo que las acciones valen US$1.484.

La compañía, que opera plataformas de comercio electrónico en 18 países de la región y se ha expandido a la tecnología financiera en los últimos años, también se ha beneficiado de la preferencia mundial por las acciones tecnológicas este año. La cotización parece estar en las primeras etapas de recuperación, lo que podría representar un desafío para las futuras valoraciones de MercadoLibre. Las acciones cayeron hasta 8,7% el lunes, la mayor cantidad desde marzo, incluso después del positivo informe de ganancias.

“Es probable que los resultados se mantengan sólidos durante los próximos trimestres, pero el comercio de tecnología parece estar perdiendo algo de fuerza a nivel mundial y la relación riesgo-rendimiento es menos atractiva que hace unos meses”, dijo Aline Cardoso, gestora de cartera en Trafalgar Investimentos, con sede en Sao Paulo. Cardoso todavía posee acciones de MercadoLibre, pero ha reducido sus tenencias después de la reciente suba de las acciones.

MercadoLibre comenzó julio con una base más sólida que a principios del segundo trimestre en la mayoría de los mercados, comentó Pedro Arnt, director financiero, en la llamada el lunes. La empresa se ha enfocado más en Colombia y Chile, que registraron un aumento combinado en las ventas brutas de mercancías de casi 200% en el último trimestre.

Una vez que la pandemia disminuya y los centros comerciales y las tiendas vuelvan a abrir sus puertas, MercadoLibre se beneficiará del impulso ganado en los últimos meses a medida que los compradores se sienten más cómodos comprando en línea.

