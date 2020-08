México: Odebrecht presuntamente financió campaña de 2012

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una hábil y cara campaña para promover al candidato presidencial Enrique Peña Nieto inundó los medios electrónicos mexicanos antes de las elecciones de 2012, pero pocos sospechaban quien era el que supuestamente la había financiado: la constructora brasileña Odebrecht, que ha reconocido su participación en la corrupción generalizada en Latinoamérica.

El fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero dijo el miércoles que el caso pone de relieve la forma en que “la dictadura perfecta” — un término utilizado para describir al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto — fue creada como “un sistema que está sustentado en la corrupción y en la complicidad”.

Pocos lo imaginaban cuando el joven y apuesto Peña Nieto lanzó su destacada campaña presidencial en 2012, con la promesa de reformas y modernización. Pero detrás de todo eso supuestamente utilizaba las añejas prácticas corruptas que su partido perfeccionó durante sus más de siete décadas en el poder.

“Ese es ese doble lenguaje en el que se puede ser corrupto, pero también se puede ser bueno y se puede ser positivo y al mismo tiempo se puede ser un saqueador”, declaró Gertz Manero durante un foro telefónico. “Se pueden tener cuatro o cinco o diez máscaras según se vaya conviniendo, pero que finalmente dan un sólo resultado de la destrucción del país, la destrucción de la moral pública y la tragedia social en la que hemos tenido que vivir los mexicanos en los últimos años”.

Un día antes, Gertz Manero dijo que Emilio Lozoya, extitular de Petróleos Mexicanos, ha acusado a Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de darle instrucciones de pagar a consultores políticos extranjeros más de 4 millones de dólares provenientes de sobornos recibidos de Odebrecht.

Lozoya, el jefe de Pemex durante la presidencia de Peña Nieto que ha ofrecido colaborar con los investigadores a cambio de indulgencia en su propio caso de corrupción, ha dicho a los fiscales que cuenta con recibos, videos y otras pruebas documentales de los sobornos pagados por Odebrecht a cambio de futuros contratos de obras públicas en México. Lozoya fue extraditado desde España el mes pasado después de estar prófugo durante meses para evadir cargos de lavado de dinero.

Gertz Manero defendió el acuerdo, que le ha permitido a Lozoya cooperar con las investigaciones mientras permanece en arresto domiciliario, señalando que ha dado los resultados que esperaba obtener.

Horas antes el miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los fiscales deben difundir lo más que puedan acerca de la presunta corrupción sin perjudicar la investigación. Algunos insinúan que el mandatario está revelando la pesquisa con el objetivo de desacreditar a los partidos de oposición de cara a las elecciones legislativas de 2021 para el Congreso y las gobernaciones. Por lo general, la ley mexicana prohíbe que la fiscalía revele detalles de casos abiertos.

El presidente ha defendido las acciones de su gobierno.

“Hay que proteger el debido proceso, pero también hay que ser lo más transparente posible”, dijo López Obrador. “La vida pública debe ser cada día más pública”.

Peña Nieto y Videgaray no hicieron declaraciones sobre las denuncias. En la actualidad, Videgaray es profesor en la escuela de negocios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. No respondió de inmediato a un correo electrónico solicitándole declaraciones.

Gertz Manero ha dicho que, una vez que los investigadores comprueben la veracidad de la información presentada por Lozoya, su oficina convocará a declarar a Peña Nieto y Videgaray.

En 2012, partidarios de López Obrador —quien entonces realizaba su segundo intento infructuoso para llegar a la presidencia— acusaron a la campaña de Peña Nieto de emplear a una veintena de asesores extranjeros, incluyendo a algunos sudamericanos, españoles y estadounidenses. En ese momento el PRI negó que esa gente trabajara para su campaña, y la fiscalía no ha identificado a los asesores de campaña que supuestamente recibieron los fondos.

Cuando los anuncios de Peña Nieto comenzaron a salir en televisión en 2012, el valor de la producción y las locaciones estaban muy lejos del alcance de López Obrador, quien apenas podía costear micrófonos para los pequeños eventos que realizaba en plazas populares. Peña Nieto apareció en una serie de sofisticados anuncios de 30 segundos grabados en cada uno de los 31 estados del país, en los que se podía ver al fotogénico y bien vestido candidato abrazar y estrechar la mano de los habitantes de cada entidad.

La campaña de Peña Nieto fue manejada con tanto cuidado que Angélica Rivera, la exestrella de telenovelas con la que se casó justo antes de iniciar la campaña — y de la que se divorció apenas dos meses después de dejar la presidencia —, le dio la impresión a muchos mexicanos que formaba parte del plan electoral.

Después de ganar las elecciones, Peña Nieto presentó una serie de reformas históricas que favorecían al sector privado, incluyendo una en materia energética que abrió el sector petrolero a las inversiones extranjeras.

Pero los supuestos sobornos de Odebrecht no se detuvieron con la campaña, asegura la fiscalía. Lozoya también declaró que tanto Peña Nieto como Videgaray le ordenaron hacer pagos millonarios a seis legisladores — un diputado y seis senadores — con el propósito de garantizar la aprobación en el Congreso de una serie de reformas estructurales entre 2013 y 2014, indicó Gertz Manero.

En el mayor escándalo de sobornos en América Latina, Odebrecht ha reconocido que pagó casi 800 millones de dólares en coimas, buena parte de ellos a funcionarios latinoamericanos que recompensaron a la compañía con contratos de construcción. El caso ha puesto fin a la carrera de algunos de los políticos más importantes de la región, y ha generado un profundo ajuste de cuentas en los países con el fin de combatir la arraigada corrupción.

Gertz Manero dijo que la investigación llegará hasta donde sea necesario, y podría generar cambios en el país.

“Yo no creo que sea justo para este país que las cosas queden en chivos expiatorios o en operadores, porque eso no es lo que da la justicia", declaró. "Entonces, no, no se trata más que de encontrar el fondo y la verdad de lo que realmente ocurrió. Y si esto es lo que este señor está diciendo en el sentido de que es un verdadero complot y eso es una concertación que viene desde el Estado y desde el poder, eso tiene una importancia para la vida de este país que no lo podemos devaluar.”

__

El periodista de The Associated Press Carlos Rodríguez colaboró desde la Ciudad de México.