Máscaras y estrictas medidas sanitarias dominan ensayos de Premios Juventud

Fotografía sin fecha cedida por Univision que muestra a la cantante Ally Brooke durante los ensayos previos a la entrega de los Premios Juventud. EFE /Univision

Miami, 11 ago (EFE).- Muchas máscaras, reglas sanitarias bien estrictas y poco distanciamiento social en el escenario son algunas de las características más relevantes durante los ensayos de la edición de 2020 de Premios Juventud.

"Estamos siendo muy estrictos con todo", afirmaron fuentes de la producción de Premios Juventud, que se realizan este año en el teatro Hard Rock Live, del hotel Seminole Hard Rock en la ciudad de Hollywood, situada a unos 20 kilómetros al norte de Miami (EE.UU.).

"Univision está gastando muchísimo dinero para asegurarse de que todos los que participan este año en Premios Juventud se mantengan sanos", agregaron, al señalar que no solo hay normas muy claras sino "coordinadores COVID" que vigilan que todos los protocolos se cumplan.

Por ejemplo: Todos los que entran al área del teatro deben haberse realizado una prueba para detectar el coronavirus, con resultados garantizados en 24 horas y costos cubiertos por Univision.

También, hay grupos de trabajo con áreas determinadas y se recomienda evitar la convivencia con gente de otros grupos.

Además, la mayoría de quienes trabajan en la organización, producción y participan en los premios, delante y detrás de las cámaras, tienen la opción de pernoctar en el hotel -de hecho se recomienda - y cuentan con un equipo de protección que incluye mascarillas y gel antibacterial.

"Me he sentido muy segura", dijo a Efe una de las publicistas que fue al hotel acompañando a los artistas que representa.

GRABACIONES POR ADELANTADO

"Ya nosotros grabamos nuestra parte", contaron a Efe los artistas venezolanos del dúo Mau y Ricky que presentarán en vivo su éxito "Papás".

Los ensayos y las grabaciones de los números musicales se han venido realizando en persona, con los artistas y bailarines con las caras cubiertas con máscaras. Sin embargo, aún se desconoce si aquellos que acompañan a los cantantes ante las cámaras llevarán el cubrebocas en el número musical ya que, al menos en los ensayos, se les ha visto bien cerca unos de los otros.

Algunos artistas participarán de forma remota como Becky G y Ricky Martin. Ambos recibirán sus premios como "Agentes de cambio" desde sus casas en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Otros participantes viven en Miami como la colombiana Karol G y su prometido, el puertorriqueño Anuel AA, los colombianos Camilo y Manuel Turizo, la dominicana Natti Natasha y los hermanos Montaner.

Asimismo, Migbelis Castellanos, Amara La Negra, Jomari Goyso, Sebastián Yatra, Julissa Calderón, Ana Patricia Gámez, Francisca Lachapel y Borja Voces, los ocho conductores de la noche, que se dividirá en una antesala de una hora y la ceremonia, viven en la ciudad.

Aun así, los ensayos de la conducción se han hecho con el guionista principal a la distancia a través de la plataforma de video Zoom.

Otros artistas han viajado a la ciudad, como Greeicy y Sebastián Yatra, que pasaban la cuarentena en su natal Colombia, Neto Bernal y Danna Paola, que llegaron desde México y Cali y El Dandee, quienes viven en California.

SIN DESFILE POR LA ALFOMBRA NI AUDIENCIA

El programa de antesala de una hora consistirá en entrevistas con los conductores y comentarios sobre los atuendos de los artistas.

Según fuentes de la producción durante las grabaciones de los números musicales se hicieron fotos con este fin.

Otro de los grandes cambios, que se evidenciará durante la transmisión por televisión, es la ausencia de la entrega del premio durante el que, generalmente, cuatro o cinco personas lo pasan de mano en mano antes de entregarlos a los ganadores con su respectivo nombre grabado.

Este año, solo se le entregará a los que estén allí, pero "después de limpiarlos muy bien", por lo que es posible que no se haga ante las cámaras.

Tampoco habrá público presente, con excepción de los artistas que quieran estar en el teatro aplaudiendo a sus compañeros ganadores pues lo único que será 100% en vivo serán los anuncios de los ganadores y los parlamentos de los conductores.

La entrega de la edición de 2020 de Premios Juventud se llevará a cabo este jueves 13 de agosto a partir de las 19:00 hora local.

J Balvin con 12 nominaciones parte como gran favorito. Le sigue Karol G con 9, Bad Bunny tiene 8, Anuel AA consiguió 7, Daddy Yankee junto con Manuel Turizo recibieron 5 nominaciones y Maluma y Sebastián Yatra acumularon apenas cuatro nominaciones.

Se prevé que la entrega de galardones de este año será algo larga ya que se premiará a los artistas en al menos 28 categorías.

Alicia Civita





