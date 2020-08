Manny Manuel entra a su segunda fase de proceso de desintoxicación del alcohol

En la imagen, el cantante puertorriqueño Manny Manuel. EFE/Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 12 ago (EFE).- El cantante puertorriqueño Manny Manuel anunció este miércoles que ingresó a una nueva institución médica tras culminar la primera fase de su tratamiento y proceso de desintoxicación del alcohol.

Según explicó el artista en un mensaje difundido por sus representantes y publicado en YouTube, este recientemente culminó en el Hospital San Juan Capestrano la primera de dos fases de su proceso de rehabilitación, por lo que ya ingresó a otra institución.

Para esta segunda fase, el artista estará entre cuatro y cinco meses "en un lugar sin celular, sin acceso a ustedes", o sea, a sus seguidores, pero necesario para fortalecerse "de manera espiritual, física y mentalmente".

"Y en esta fase voy a encontrar lo que estoy buscando", afirmó Cruz Manuel Hernández, nombre verdadero del cantante.

El artista, a su vez, agradeció "a todas las personas que a través de mensajes, han tomado la sabia decisión de abrir su boca, de cortar el silencio y buscar ayuda".

"Hermanas y hermanos: yo comprendí dentro de mi primera fase, en el Hospital Capestrano, pedir ayuda cuando la necesitas. Es de humanos, es de valientes y no pierdes nada con hacerlo. Por el contrario, estás ganando vida", aseguró.

Por ello, exhortó a cualquier persona que se sienta "agobiada" por ser juzgada por buscar ayuda o que la tilden de "loca o extraña" que lo haga, pues "simplemente es estar luchando con una condición con la que muchos tenemos bajo la palabra enfermedad".

"Así que no te sientas mal, abre tu boca, grita, que yo sé que si gritas, que si te atreves a gritar: ¡yo necesito ayuda!, vas a ver muchas manos que te van a ayudar y te van a llevar al lugar indicado", afirmó.

El cantante agradeció también a todos los que han comprendido su decisión de buscar ayuda profesional.

"Yo no busco perdón, sino comprensión y empatía", admitió el artista, quien también agradeció a todas las personas que han estado orando por él, y "a todos y a felicidades a los que se van a levantar y van a decir: por favor necesito ayuda".

"Pronto estaremos celebrando, pero celebrando como tiene que ser: con salud, con los cinco sentidos y con más ganas de cantar y bailar. Dios siempre está contigo. Un fuerte abrazo. Los amo. Nos veremos en unos meses", puntualizó.

Los problemas de Manny Manuel arrancaron el 24 de febrero del año pasado en España, cuando actuaba durante el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y fue expulsado del escenario debido al estado físico que presentaba.

El cantante atribuyó los hechos acaecidos allí a que había tomado unos ansiolíticos antes de subir a tarima porque había recibido "noticias familiares difíciles desde Puerto Rico".

Tras el suceso en España, el llamado "Rey de corazones" se mantuvo un tiempo allí reflexionando y analizando algunos cambios en su vida.

Por su parte, el manejador del artista, Luisín Martí, agregó en un comunicado de prensa que "la comunicación con Manny Manuel es constante".

"Estamos pendientes a su progreso y seguimos trabajando. Es una pausa necesaria que sabemos va a redundar en su bienestar", añadió.